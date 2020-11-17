Nisanny, Bahreyn'de Williams'la ilk seansa katılacak

Nissany, sezon başında yapılan anlaşmanın bir parçası olarak bu sezon İspanya ve İtalya'daki yarışların ilk seansında Williams'la piste çıkmıştı.

Takım için üçüncü sürüşü, önümüzdeki hafta yapılacak Bahreyn GP'de olacak. Nissany ayrıca sezon sonu Abu Dhabi çaylak testinde de bir gün sürüş yapacak. Diğer günde ise takımın yedek pilotu Jack Aitken görev alacak.

Tüm takımların Abu Dhabi'deki testte yer alması beklenmiyor. McLaren teste katılmayacağını zaten açıkladı ancak Williams her iki genç pilotuna da şans vermeyi seçti.

Kurallar gereği bu testlerde en fazla iki yarışa çıkmış isimler yer almalı ve Nissany ile Aitken, bu kriteri karşılıyorlar.

Her iki sürücü de yıl sona ermeden önce Williams ile sürüş yapacakları için heyecanlı olduklarını söylediler.

Abu Dhabi çaylak testi, daha önce yapılan geleneksel lastik testinin yerini aldı. Takımlar bu testte sonraki yılın lastiklerini test ediyordu.