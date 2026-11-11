Formula 1 Sao Paulo GP

Nikola Tsolov, Hungaroring'de F1 testine çıkacak

Formula 2 şampiyonluk adayı Nikola Tsolov, bu hafta Hungaroring'de özel bir F1 testine katılacak.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 11 Kas 2026 11:30

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Nikola Tsolov, Racing Bulls

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Formula 2'de şampiyonluk mücadelesi veren Nikola Tsolov, bu hafta Hungaroring'de eski nesil Honda güç ünitesine sahip bir araçla TPC (Eski Araç Testi) sürüşü gerçekleştirecek. Alt serilerdeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Tsolov'un adı, Racing Bulls'un gelecek sezonki koltuğu için anılmaya devam ederken takımda başarılı bir sezon geçiren Liam Lawson'ın geleceğiyse henüz netlik kazanmadı.

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Katar ve Abu Dabi'de düzenlenecek sezonun son iki yarışı öncesinde F2 şampiyonasında lider Rafael Camara'nın 7 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Nikola Tsolov, F1 aracıyla deneyim kazanmaya devam ediyor.

Gazeteciler Ian Parkes ve Sàndor Mészáros'un takım kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre Tsolov, 2027 için tam zamanlı bir yarış koltuğu elde edemese dahi Red Bull çatısı altında kalacak. Tsolov'un Racing Bulls'un üçüncü pilotu olması ve sezon boyunca daha fazla cuma antrenmanında ve TPC testinde direksiyon başına geçmesi planlanıyor.

Liam Lawson ve Arvid Lindblad ikilisi bu sezon Racing Bulls adına oldukça güçlü bir performans sergileyerek takımı, tarihindeki en iyi takımlar şampiyonası derecesi olan beşinciliğin eşiğine getirdi. Ancak bu başarılı tabloya rağmen Red Bull yönetimi, 2027 kadrosu için son kararını henüz resmi olarak açıklamadı.

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