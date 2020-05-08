Niki Lauda'nın hayatını anlatan kitap 14 Mayıs'ta satışa sunulacak

1975, 1977 ve 19843 dünya şampiyonu Niki Lauda, Formula 1 kariyeri boyunca 171 yarışa çıktı ve 25 galibiyet, 24 pole pozisyonu, 24 en hızlı tur ile 54 podyum elde etti.

Lauda, geçen yılın Mayıs ayında 70 yaşında hayatını kaybetmişti.

İngiliz gazeteci Maurice Hamilton neredeyse yarım yüzyıldır Niki Lauda'yı tanıyor ve 14 Mayıs tarihinde Avusturyalı yarışçının hayatını anlatan yeni kitabını yayınlayacak.

"Niki Lauda: The Biography" adlı eser, yazarın tabiriyle şimdiye kadar Formula 1 efsanesi hakkında yazılan en eksiksiz ve en ayrıntılı biyografi olacak.

Yazar, Lauda ile 1971'de tanıştı ve biyografisinde sadece arşivindeki materyalleri değil, aynı zamanda Avusturyalı şampiyonun arkadaşları ve aile üyeleri, meslektaşları ve rakipleri ile çok sayıda röportajı da içerisinde barındırıyor.

Niki Lauda: The Biography

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