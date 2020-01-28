Niki Lauda'nın ailesi, takım hisselerini Mercedes'e verecek

Niki Lauda ve Toto Wolff, 2013 yılında Mercedes'e katıldıkları zaman takımdan hisse satın aldılar.

Üç kez dünya şampiyonu Lauda, Brackley ve Brixworth'lu takımın hisselerinin yüzde onuna sahip.

Lauda'nın ölümünün ardından ailesinin bu hisseyi elinde tutup tutmayacağı belirsizdi.

Ancak Toto Wolff, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte ailenin bu hisseleri satacağını dile getirmişti.

Şimdi ise Lauda ailesinin bu hisseleri Mercedes'e geri vereceği ortaya çıktı.

Böylelikle Lauda'nın ailesinin elinde bulunan bu yüzde 10'luk hisse Mercedes takımına verilmiş olacak.

Lauda'nın oğlu Mathias, “Birkaç yıl önce Niki'nin hisselerinin 2020'de Mercedes'e dönmesine karar verildi. Yani aileye geçmiyor, Stuttgart'a dönüyor." dedi.

Mathias, babasını çok özlediğini de söyledi.

"Her sabah babam hakkındaki düşüncelerle uyanıyorum. Artık orada olmadığına inanmak benim için zor. Bu duygu ebeveynlerini kaybeden herkes için tanıdık olmalı. Babamın öldüğü günden bu yana sekiz ay geçti, ama hayatın devam ettiğini düşünmeye çalışıyorum."

"Motor sporları ve Formula 1, Niki için her şey demekti. Üç şampiyonluk kazandı ve hatta bu korkunç kazadan sonra bile yarışlara döndü. Ciddi yanıkları vardı ama pes etmedi."

"Ayrıca başarılı bir girişimciydi ve deneyimini Mercedes'te kullandı."