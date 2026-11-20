Formula 1 Las Vegas GP
Nike, gelecek sezon Formula 1'in resmi giyim tedarikçisi olacak
Nike 2027 itibarıyla Puma'nın yerini alarak Formula 1 ve F1 Academy'nin resmî giyim tedarikçisi olacak.
Filip Cleeren Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 20 Kas 2026 06:00
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Nike X Formula 1
Dünya çapında tanınan spor giyim markası Nike, 2027 sezonunun başından itibaren Puma'nın yerini alarak Formula 1'in resmî ortağı ve giyim tedarikçisi oldu. Uzun süredir gündemde olan anlaşma kapsamında Nike, gelecek sezonun başından itibaren hem Formula 1 hem de F1 Academy personelinin giyim ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşılayacak.
Marka ayrıca Formula 1 temalı özel koleksiyonlar da hazırlayacak. Bu koleksiyonların ilk serisi, Las Vegas Grand Prix temasıyla 20 Kasım Cuma tarihinde F1 Hub ve Nike Las Vegas mağazalarında sınırlı sayıda satışa sunulacak.
F1 tarafından yapılan resmî açıklamada iş birliğinin kapsamı şu ifadelerle duyuruldu: "Nike; ayakkabı, giyim ve aksesuarları kapsayan stil, performans ve yaşam tarzı odaklı koleksiyonların yanı sıra performans yenilikleri ve gelecek nesil sporcular ile taraftarlara yönelik yarış hafta sonu deneyimleriyle motor sporlarının zirvesine yeni bir enerji getirecek."
Nike CEO'su Elliott Hill ise ortaklığa dair şunları söyledi: "Formula 1 rekabet, hız ve sürekli yenilik arayışıyla ilerliyor.”
“Bu bir sporcu zihniyeti ve Nike olarak bizim de paylaştığımız bir vizyon. Birlikte spora yeni bir enerji getirmek, çalışanlara hizmet etmek ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara ilham vermek için inanılmaz bir fırsata sahibiz."
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- Motorsport.com Ekibi
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