Nigel Mansell koleksiyonunu satmaya devam ediyor

Lewis Hamilton’un 2013 Macaristan Grand Prix’ini kazanan Mercedes W04’ünü önümüzdeki ay Las Vegas’ta açık artırmaya çıkaracak olan RM Sotheby's isimli açık artırma şirketi, geride kalan üç günde 324 parça sattı.

1992 Formula 1 şampiyonu Nigel Mansell’in daha önce İngiltere’deki Jersey adasındaki müzede saklanan özel koleksiyonunu böylesine önemli bir satışa çıkarmasının kesin nedeni kamuoyuna açıklanmadı.

Ayrıca açık arttırmaya konulan tüm eserler minimum fiyat belirlenmeden satışa kondu. 2,05 Milyon Sterlinin üzerinde alıcı bulan Nigel Mansell’ın kariyerinde birlikte yarıştığı Lotus, Ferrari, Williams ve McLaren takımlarının kaskları şüphesiz koleksiyonun en dikkat çeken eserleri oldu.

Mansell’ın 1985 Avrupa Grand Prix’inde kullandığı ve kariyerinde ilk kez yarış kazandığı kask koleksiyonun en yüksek fiyata satılan parçası oldu. Yarışta giyilmiş kask 68.400 Sterline satıldı.

İngiliz pilotun 1992 Formula 1 dünya şampiyonluğuna ulaştığı Grand Prix’te giydiği kask ise 61.200 Sterline alıcı buldu. En yüksek fiyata satılan 10 parçanın dokuzunu kasklar oluşturdu.

Mansell’in 1995’teki kısa süreli McLaren tecrübesinde giydiği kask 48.000 Sterline alıcı bulurken Ferrari bünyesinde iken kullandığı iki kask da bu nadide 10 parçadan biri oldu.

Nigel Mansell, McLaren MP4/10B Mercedes Fotoğraf: Motorsport Images

Pilotun Newman-Haas takımı bünyesindeyken şampiyonluğa ulaştığı sezonda kullandığı kask ise 29,400 Sterline satıldı Pilotun ikonik numarasına özel olarak tasarlanmış ‘5 NM’ yazılı plaka koleksiyonun beklenmedik şekilde ilgi çeken parçalarından biri oldu. Plaka tam olarak 50.400 Sterline satıldı. Açık artırmada satılan en pahalı kupa 28.800 Sterlin ile Mansell’ın 1992 yılında galibiyete ulaştığı San Marino Grand Prix birincilik kupası oldu.

Pilotun Ferraride geçirdiği iki sezonun anısına yapılan bir şahlanan at heykeli de yaklaşık olarak aynı fiyata satıldı. Benzer şekilde 1992 Britanya GP birincilik kupası 26.400 Sterline, Sparco markalı yarış kıyafeti, bot ve eldivenleri ise 21.600 Sterline alıcı buldu.

1994 Formula 1 sezonunda yarışan McLaren MP4/9’un direksiyonu için 10.000 Sterlin, beş adet F1 aracı jantı ve lastiğinden oluşan paket ise 7.200 Sterline satıldı.

Bu parçalarla beraber pilotun John Major’dan aldığı bir mektup 6.900 Sterline alıcısına ulaştı. Mansell’in 1991 ve 1993 yılları arasında kazandığı, Autosport Dergisi tarafından verilen üç adet Yılın Sürücüsü ödülü ise ortalama 2850 Sterline alıcı buldu.

Açık artırmada teklif yapan ve başarılı olan koleksiyoncuların bir kısmının Mansell’in yarış arabalarından parçalara halihazırda sahip olduğu ve beraberindeki hatıra eşyalarını satın almak isteyen koleksiyoncular olacağı düşünülüyor.

Geçtiğimiz sene RM Sotheby’s Monaco’daki açık artırma Mansell’in kişisel koleksiyonundan üç yarış arabasını satmıştı.

Monaco’daki açık artırmada Mansell’ın vites kulakçıklarına sahip yarı otomatik vites kutusuna öncülük eden, Brezilya ve Macaristan’da zafere ulaştığı 1989 model Ferrari 640 ise 3,1 Milyon Sterline alıcı bulmuştu.

Mansell’in 1991 Britanya GP’sini kazandığı, yakıtı biten Ayrton Senna’yı garaja kadar aracının üstünde taşıdığı araç olması ile dikkat çeken Willams FW14 3.5 Milyon Sterlin’e satılmıştı.

Monaco’daki açık artırmada satılan üçüncü araç ise sadece tek sezon süren, emekli pilotların yarıştığı 2005 Grand Prix Masters serisinin Reynard 2KI aracı oldu. Araç yalnızca 49.000 Sterline koleksiyonerlere ulaştı.