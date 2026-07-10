Nielsen, Colapinto’nun performansını değerlendirdi: “Takımdaki yerini bileğinin hakkıyla kazandı”

2024'teki 9 yarışlık Williams macerasının ardından geçen yıl Jack Doohan'ın yerine Alpine'e katılan ve ilk sezonunda puan alamasa 2026 için koltuğunu koruyan 23 yaşındaki Colapinto, bu sezon daha olumlu bir grafik çiziyor.

Alpine, markalar şampiyonasında topladığı 60 puanla beşinci sırada yer alırken; bu puanların 42'si Pierre Gasly'den, 18'i ise 5 kez ilk 10'a girmeyi başaran Colapinto'dan geldi.

Çok yıllık sözleşmesi bulunan Gasly'nin yanındaki diğer koltuk için Colapinto'nun 2027'deki olasılığı sorulan Steve Nielsen şu değerlendirmeleri yaptı: "Herkes her zaman daha fazlasını ister. Franco'nun tabiri caizse sezona yavaş başlayan ama sonradan açılan bir pilot olduğunu düşünüyorum.”

Franco Colapinto, Alpine Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Giderek daha da iyileşiyor. Bu yıl şimdiden bazı iyi yarışlar çıkardı. Miami iyiydi, Çin iyiydi; kendini geliştiriyor.”

“Dolayısıyla bence takımdaki yerini bileğinin hakkıyla kazandı ve zamanı geldiğinde kararlarımızı vereceğiz. Eğer yeterince iyiyse kalacaktır, değilse daha iyi bir seçenek değerlendirilir. Formula 1'in doğası budur."

Colapinto'nun özellikle hangi alanlarda gelişim gösterdiği sorulduğundaysa Nielsen, genç ismin performansını şu sözlerle detaylandırdı: "Bence özellikle yarışlardaki istikrarı eskiye göre çok daha iyi ve Pierre'e tutunma becerisi arttı.”

“Geçen yıl da bunu biraz yapıyordu ama geçen yılki aracımız o kadar kötüydü ki iyiyi kötüden ayırt etmek zordu. Ancak bu yıl Pierre ile kafa kafaya mücadele ettiği birkaç an oldu ve bunu görmek güzel."

Şampiyonadaki mevcut durumlarını da değerlendiren İngiliz yönetici, Silverstone'un ardından arkalarındaki Racing Bulls ile farkın sadece 1 puana inmesi nedeniyle rehavete kapılmamaları gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Henüz sezonun yarısına bile gelmedik. Rahatlamamızın imkânı yok.”

Franco Colapinto, Alpine Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Sıralamanın değişmesi için küçük, bir nevi kaotik bir yarış yeterli olur ki bu yıl onlardan zaten birkaç tane yaşadık.”

“Eğer Racing Bulls önümüzde yer alırsa büyük puanlar toplayabilirler. Rahatlamaktan çok uzağız ve onlarla, yani Racing Bulls ile bir güncelleme savaşının içindeyiz.”

“Ayrıca diğer bazı takımların; Aston Martin ve Williams’ın da büyük güncellemeler getireceğine dair söylemler duyuyorum, göreceğiz. Önümüzde daha gidilecek çok uzun bir yol var ve hiçbir şeye kesin gözüyle bakmıyoruz."