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Formula 1 / Son dakika

Nicolas Todt: "Leclerc benim en büyük başarım"

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Nicolas Todt: "Leclerc benim en büyük başarım"
23 Ara 2019 17:02

Charles Leclerc'in menajeri ve Jean'ın oğlu Nicolas Todt, Charles Leclerc'in kendisinin en büyük başarısı olduğunu söyledi.

FIA Başkanı Jean Todt'un oğlu Nicolas, Charles Leclerc'in menajerliğini yapıyor ve genç sürücünün FDA Akademisi'ne katılmasında büyük pay sahibiydi.

Leclerc, Formula 1'deki ilk yılında güçlü bir performans gösterdi ve bu yıl Ferrari'ye katıldı. Buradaki ilk yılında yine iyi bir performans gösterince 2024 yılına kadar Ferrari'de kalmasını sağlayacak yeni kontratı imzaladı.

Konu hakkında konuşan Todt, “Henüz Charles 14 yaşındayken Charles ile çalışmaya başladım. O zaman parası kalmamıştı ve yarış kariyeri bitecekti, ama ona yardım etmeye karar verdim. Birkaç yıl sonra onu Ferrari ile tanıştırdım ve bugün o takım adına yarışıyor. Kimse bunun kendi başına olduğunu söylemez. Charles şu anda Ferrari'yi temsil ediyor çünkü işimizi iyi yaptık. Charles benim en büyük gururum. Ferrari'ye geldi ve iyi sonuçlar aldı."

"Geleceğin yıldızlarını bulmayı ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı seviyorum. Genç yarışçıların kariyerine kendi parasıyla yatırım yapan tek menajer benim. Bu benim kendi özelliğim."

"Bir şeyi yap demesi kolay. Paranızı riske atmadığınız zamanlarda tavsiye vermek kolaydır. Mesela 'Bu evi satın al' diyebilirsiniz, ancak satın alma faturasına ortak olmaya hazır mısınız? Bu, durumu önemli ölçüde değiştiriyor. Pilotlardan birine inanırsam, ona yatırım yaparım."

"Tabii ki bana yardım edecek sponsorlar bulmaya çalışıyorum, ancak başarılı olmazsam yalnız başıma yatırım yapıyorum. Bunu Jules Bianchi'ye, Charles'a yaptım. Özel olduğunu düşündüğüm sürücülere yatırım yapıyorum."

"Herkes hata yapabilir. Kararımın doğru olduğundan emin olmalıyım. Ama her zaman sadece doğru kararlar vermek imkansız. Mesela Red Bull'a bakın; yıllar boyunca 15 kişi genç sürücü programlarından geçti ve şimdi sadece iki veya üçü Formula 1'de yer alıyor."

"Hatalı kararlar kaçınılmaz, ancak 15 pilotun kariyerini devam ettirmeye göze alamam. Çünkü bunun için yeterli bütçem yok. Bir ya da iki pilota kullanıyorum ve umarım doğru seçimi yapmışımdır." dedi.

Çeviri: İnci Beğen

 

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