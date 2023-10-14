Prime'a abone ol
Önceki / Perez emeklilik söylentilerini yalanladı: "En az 3-4 yıl daha kalmak istiyorum"
Formula 1 / Katar GP Haberler

Nicolas Hamilton: “Lewis, benim motor sporları kariyerime bir kuruş bile yatırmadı”

Motor sporlarında kendi kariyerini oluşturan Nicolas Hamilton, 7 kez F1 Dünya Şampiyonu olmuş bir kardeşe sahip olmanın neden zor olduğunu açıkladı.

Ekleyen:
Pole: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W08 ve kardeşi Nicolas Hamilton

Lewis Hamilton’ın küçük kardeşi Nicolas, son birkaç yıldır British Touring Car’da yarışıyor ve beyin felci rahatsızlığı nedeniyle kullanımına uygun hale getirilen araçlarla oldukça başarılı bir performans sergiliyor.

Bu sezonun başlarında Donington Park’ta 6. sırada finiş gören 31 yaşındaki sürücü, şampiyonadaki en iyi sonucuna ulaştı. Nicolas, yolculuğunda baş etmek zorunda kaldığı mücadelelerden ve bunun yanı sıra Lewis’le olan ilişkisinden bahsetti.

Nicolas, 2015’te BTCC’ye geçtiğinde ya da Renault Clio Cup ve European Touring Car Cup’ta birkaç sene yarıştığında Lewis’ten herhangi bir finansal destek almadığını çünkü bunları kendi imkanlarıyla başarmak istediğini belirtti.

Genç Hamilton, “Lewis, benim motor sporları kariyerime bir kuruş bile yatırmadı.”

“Bunu söylediğimde bana hâlâ inanmayan insanlar var ama gerçekten durum bu.”

“Lewis sayesinde BTCC’de olduğumu söyleyerek sosyal medyada çok fazla dalga geçen ve zorbalık yapanlar oldu.”

“Eleştirilerin çoğu haksız – bunu hak etmiyorum. Fakat 23 Nisan’da [Donington’da 6. olarak] eleştirenleri susturmak isteyebileceğim en iyi şeydi. Omzumdan yük kalktı ve oldukça rahatlattı.”

“Bunun için çok fazla zorlayınca, gerçekleşmeyecekmiş gibi hissediyorsunuz. Her negatif bir şey yaptığınızda insanları haklı çıkarıyormuş gibi hissediyorsunuz. O yüzden anlamlı bir gündü.” dedi.

Kardeşiyle yakın olduğu bilinen Lewis, gençlik yıllarında tekerlekli sandalyeye bağlı olan kardeşinin başardıkları hakkında daha önceden gururla bahsetmişti.

Nicolas, Lewis’in herhangi finansal bir desteğini kabul etmese de, aralarındaki bağın çok kuvvetli olduğunu belirtti.

Nicolas, erkek kardeşinin sporun en çok ödül kazanan sürücülerinden olmasının onun kararlılığını arttırdığını açıkladı.

Nicolas Hamilton, Go-Fix with Autoaid Breakdown Cupra Leon

Nicolas Hamilton, Go-Fix with Autoaid Breakdown Cupra Leon

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Nicolas, konu hakkında şunları söyledi: “Yarışmaya başladığımdan beri insanların beni Lewis’le kıyaslaması ve onun multimilyoner olması sayesinde orada olduğumu söylemeleri çok zordu.”

“O hâlâ benim bu kadar güçlü olmamın ve tekerlekli sandalyemden kalkmamın en büyük nedeni. Ben hâlâ  onun bir numaralı hayranıyım. Lewis ve babam [Anthony], tüm ailenin dayanak noktası oldular.”

“Fakat hâlâ Lewis’in kardeşi olmak ve motor sporlarında kendi kariyerimi oluşturmak için çabalamak gerçekten zor.”

“Sesimi duyurmaya devam etmek istiyorum – Lewis Hamilton’ın kardeşi olarak değil, engelli ve zor zamanlardan geçen insanlara yardım etmek için bir miras yaratarak.”

“Ben de zor durumdaydım ve bunun kesinlikle sorun olmadığını göstermek istiyorum. Siz kendinizi kabul edersiniz toplum da sizi kabul eder.”

paylaşım
yorumlar

Perez emeklilik söylentilerini yalanladı: "En az 3-4 yıl daha kalmak istiyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Jamila Rustamova
Russell, Mercedes’te Hamilton tarafından "zorlanmasından" memnun

Russell, Mercedes’te Hamilton tarafından "zorlanmasından" memnun

Formula 1
Amerika GP

Russell, Mercedes’te Hamilton tarafından "zorlanmasından" memnun Russell, Mercedes’te Hamilton tarafından "zorlanmasından" memnun

Ben Sulayem: "Şampiyonların kupasını FIA Galası'nda alması doğru karar"

Ben Sulayem: "Şampiyonların kupasını FIA Galası'nda alması doğru karar"

Formula 1
Katar GP

Ben Sulayem: "Şampiyonların kupasını FIA Galası'nda alması doğru karar" Ben Sulayem: "Şampiyonların kupasını FIA Galası'nda alması doğru karar"

Mercedes, Austin'e önemli bir taban güncellemesi getirecek

Mercedes, Austin'e önemli bir taban güncellemesi getirecek

Formula 1

Mercedes, Austin'e önemli bir taban güncellemesi getirecek Mercedes, Austin'e önemli bir taban güncellemesi getirecek

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Wolff: "W14'ü hiçbir şekilde anlamıyoruz, 2024'te yepyeni bir konseptimiz olacak"

Wolff: "W14'ü hiçbir şekilde anlamıyoruz, 2024'te yepyeni bir konseptimiz olacak"

Formula 1

Wolff: "W14'ü hiçbir şekilde anlamıyoruz, 2024'te yepyeni bir konseptimiz olacak" Wolff: "W14'ü hiçbir şekilde anlamıyoruz, 2024'te yepyeni bir konseptimiz olacak"

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

Formula 1
Katar GP

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz" Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak

Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak

Formula 1
Katar GP

Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak

Son Haberler

Russell, Mercedes’te Hamilton tarafından "zorlanmasından" memnun

Russell, Mercedes’te Hamilton tarafından "zorlanmasından" memnun

F1 Formula 1
Amerika GP

Russell, Mercedes’te Hamilton tarafından "zorlanmasından" memnun Russell, Mercedes’te Hamilton tarafından "zorlanmasından" memnun

Audi’nin Formula 1’e katılmaktan vazgeçme söylentilerine cevap gecikmedi

Audi’nin Formula 1’e katılmaktan vazgeçme söylentilerine cevap gecikmedi

F1 Formula 1
Amerika GP

Audi’nin Formula 1’e katılmaktan vazgeçme söylentilerine cevap gecikmedi Audi’nin Formula 1’e katılmaktan vazgeçme söylentilerine cevap gecikmedi

McLaren: "'Eşsiz yetenek' Piastri, Norris için bir 'referans'"

McLaren: "'Eşsiz yetenek' Piastri, Norris için bir 'referans'"

F1 Formula 1
Amerika GP

McLaren: "'Eşsiz yetenek' Piastri, Norris için bir 'referans'" McLaren: "'Eşsiz yetenek' Piastri, Norris için bir 'referans'"

Red Bull: "Newey, er ya da geç aracı geliştirmenin bir yolunu bulur"

Red Bull: "Newey, er ya da geç aracı geliştirmenin bir yolunu bulur"

F1 Formula 1
Amerika GP

Red Bull: "Newey, er ya da geç aracı geliştirmenin bir yolunu bulur" Red Bull: "Newey, er ya da geç aracı geliştirmenin bir yolunu bulur"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol