Nicolas Hamilton: “Lewis, benim motor sporları kariyerime bir kuruş bile yatırmadı”

Lewis Hamilton’ın küçük kardeşi Nicolas, son birkaç yıldır British Touring Car’da yarışıyor ve beyin felci rahatsızlığı nedeniyle kullanımına uygun hale getirilen araçlarla oldukça başarılı bir performans sergiliyor.

Bu sezonun başlarında Donington Park’ta 6. sırada finiş gören 31 yaşındaki sürücü, şampiyonadaki en iyi sonucuna ulaştı. Nicolas, yolculuğunda baş etmek zorunda kaldığı mücadelelerden ve bunun yanı sıra Lewis’le olan ilişkisinden bahsetti.

Nicolas, 2015’te BTCC’ye geçtiğinde ya da Renault Clio Cup ve European Touring Car Cup’ta birkaç sene yarıştığında Lewis’ten herhangi bir finansal destek almadığını çünkü bunları kendi imkanlarıyla başarmak istediğini belirtti.

Genç Hamilton, “Lewis, benim motor sporları kariyerime bir kuruş bile yatırmadı.”

“Bunu söylediğimde bana hâlâ inanmayan insanlar var ama gerçekten durum bu.”

“Lewis sayesinde BTCC’de olduğumu söyleyerek sosyal medyada çok fazla dalga geçen ve zorbalık yapanlar oldu.”

“Eleştirilerin çoğu haksız – bunu hak etmiyorum. Fakat 23 Nisan’da [Donington’da 6. olarak] eleştirenleri susturmak isteyebileceğim en iyi şeydi. Omzumdan yük kalktı ve oldukça rahatlattı.”

“Bunun için çok fazla zorlayınca, gerçekleşmeyecekmiş gibi hissediyorsunuz. Her negatif bir şey yaptığınızda insanları haklı çıkarıyormuş gibi hissediyorsunuz. O yüzden anlamlı bir gündü.” dedi.

Kardeşiyle yakın olduğu bilinen Lewis, gençlik yıllarında tekerlekli sandalyeye bağlı olan kardeşinin başardıkları hakkında daha önceden gururla bahsetmişti.

Nicolas, Lewis’in herhangi finansal bir desteğini kabul etmese de, aralarındaki bağın çok kuvvetli olduğunu belirtti.

Nicolas, erkek kardeşinin sporun en çok ödül kazanan sürücülerinden olmasının onun kararlılığını arttırdığını açıkladı.

Nicolas Hamilton, Go-Fix with Autoaid Breakdown Cupra Leon Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Nicolas, konu hakkında şunları söyledi: “Yarışmaya başladığımdan beri insanların beni Lewis’le kıyaslaması ve onun multimilyoner olması sayesinde orada olduğumu söylemeleri çok zordu.”

“O hâlâ benim bu kadar güçlü olmamın ve tekerlekli sandalyemden kalkmamın en büyük nedeni. Ben hâlâ onun bir numaralı hayranıyım. Lewis ve babam [Anthony], tüm ailenin dayanak noktası oldular.”

“Fakat hâlâ Lewis’in kardeşi olmak ve motor sporlarında kendi kariyerimi oluşturmak için çabalamak gerçekten zor.”

“Sesimi duyurmaya devam etmek istiyorum – Lewis Hamilton’ın kardeşi olarak değil, engelli ve zor zamanlardan geçen insanlara yardım etmek için bir miras yaratarak.”

“Ben de zor durumdaydım ve bunun kesinlikle sorun olmadığını göstermek istiyorum. Siz kendinizi kabul edersiniz toplum da sizi kabul eder.”