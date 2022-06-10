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Formula 1 Haberler

Nico Rosberg, COVID-19 aşısı olmadığı için F1 padokuna giremiyor

2016 F1 dünya şampiyonu Nico Rosberg, COVID-19 aşısı olmadığı için Formula 1 padokuna giremiyor.

Casper Bekking
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Nico Rosberg, COVID-19 aşısı olmadığı için F1 padokuna giremiyor
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Formula 1'i yakından takip eden pek çok isim Nico Rosberg'in Monako'da ya da diğer yarışlarda Sky Sports F1'deki görevini pistten değil, Monte Carlo'daki evinden yaptığını fark etmişti.

Sebebi ise şimdi belli oldu: Eski F1 pilotu, COVID-19 aşısı olmadı ve bundan ötürü de padoka alınmıyor.

Padoka girmek isteyen herkesin bu yıl itibariyle bir aşı kartı sunabilmesi gerekiyor. Bir bakıma aşıları tam olmalı. Geçen yıl PCR testinin negatif çıkması yeterliydi fakat durum böyle değil.

Alman pilot COVID-19 aşısı olmadığı için sporu uzaktan seyretmesi gerekiyor.

Sport1 ile yaptığı röportajda Rosberg, "COVID-19 hastalığının ardından iyileştim ve vücudumdaki antikor seviyesiyle ilgili her şey gayet iyi."

"Ayrıca sahip olduğum antikorların seviyesi düzenli olarak kontrol ediliyor. Hal böyleyken doktorum aşıdan kaçınmamı tavsiye etti çünkü aşı olmanın hiçbir anlamı yok." dedi.

Rosberg kendisine istisna tanınması için Formula 1'den talepte bulunsa da bu talep kabul görmedi. Alman pilot Formula 1 padokunda artık yer alamıyor ve aşı olmadığı takdirde de -padoka- giremeyecek.

Uzun süredir tıbbi aracı süren Alan van der Merwe de aşı olmayı reddettiği için işini kaybetmişti.

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