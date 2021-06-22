Nico Hulkenberg evlendi

Nico Hulkenberg, 2010 yılında katıldığı Formula 1'den 2019'un sonunda ayrılmıştı. Alman pilot, geçen yıl iki yarışta Racing Point adına yarışarak gride geri döndü.

Bu yıl Aston Martin takımının yedek pilotluğunu yapan ve simülatörde vakit geçiren Hulkenberg, herhangi bir seride yarışmıyor ve bunun yerine Servus TV'de yorumculuk yapıyor.

Alman pilot, özel hayatında ise 2015 yılından beri hem bir model hem de moda tasarımcısı olan Egle Ruskyte ile beraberdi.

İkili, uzun süre birlikte olmalarının ardından geçen yılın sonbahar aylarında Venedik'te nişanlanmışlardı. Çift şimdi ise birlikte yaşadıkları Monako'da yapılan bir düğünle dünya evine girdiler.

Litvanya'daki bir üniversiteden mezun olmasının ardından kendi şirketini kuran Egle, o günden bu yana moda işleriyle uğraşıyor ve modellik yapıyor.

Egle, Hulkenberg'in Formula 1'de yarıştığı dönemde sık sık padoka gelip Alman pilota destek veriyordu.

İkilinin sosyal medyadan yaptıkları paylaşım kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.