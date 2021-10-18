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Formula 1 Haberler

Nick Fry, McLaren Applied ile motor sporlarına geri dönüyor

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Mercedes F1 takımının eski CEO'su Nick Fry, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak McLaren Applied'a atandı.

Nick Fry, McLaren Applied ile motor sporlarına geri dönüyor

Fry, Brawn GP'nin CEO'su olmadan önce BAR'ın 2002'den itibaren direktörü olarak Formula 1 dünyasının önemli isimlerinden biriydi.

Takımın Mercedes olup, yerine Toto Wolff'un atandığı 2013 sezonunun başına kadar bu pozisyonda kaldı.

Fry bu zamana kadar motor sporlarında çalışmamıştı ancak şimdi McLaren Applied ile geri dönecek.

Fry, "McLaren Applied'a katılacağım için çok mutluyum."

"Şirketin, motor sporları, otomotiv ve ulaşım gibi önemli pazarlarda daha iyi bir geleceğe öncülük etmek için net bir vizyonu var."

"Yüksek performanslı elektrikli güç aktarma bileşenleri, toplu taşıma için bağlantı çözümleri ve pazar lideri motor sporları ürünlerimize yeni eklemeler dahil olmak üzere, yenilikçi bir teknolojiyi piyasaya sürerken bu yetenekli ekiple çalışmayı dört gözle bekliyorum."

"Şirketin hak ettiği başarıyı elde etmelerine yardımcı olmak harika bir macera olacak." dedi.

Yarış galibi Nick Fry kutlama yapıyor

Yarış galibi Nick Fry kutlama yapıyor

Fotoğraf: XPB Images

McLaren,  Applied bölümlerini sadece motor sporlarına ve süper araçlara odaklanmak için Ağustos ayında bir yatırım şirketi olan Greybull'a satmıştı.

Yine de İngiliz ekibin Teknoloji Merkezi'ndeki yerini koruyor ve Formula 1'e büyük bir katkı sağlayarak, tüm güç ünitelerinde kullanılan ECU'yu sağlıyor.

Greybull yönetici ortağı Marc Meyohas, Fry'ın aralarına katılmasının grup için ve yaptıkları iş için bir tasdik olacağını söyledi.

Meyohas, "Nick, hem büyük şirketler hem de geniş ve karmaşık şirketlerle derinden ilgilendiği için motor sporları ve otomotivde tanınmış bir liderdir."

"Bu, onun kabiliyetlerinde ve uzmanlığında bir kişiyi çekebilecek McLaren Applied stratejisinin ve yol haritasının açık bir tasdikidir."

"Bu, gelişimimizde heyecan verici ve ödüllendirici bir dönem olacak ve Nick hepimiz için değerli biri olacak.” dedi.

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