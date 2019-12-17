Nick Chester, Williams'ın yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor

Chester, Benetton döneminde Enstone'a katılmıştı ve ardından Renault ile çalışmaya başlamıştı. Daha sonra Lotus olan takımda pozisyonunu korudu ve ardından 2016'da Renault fabrika takımı haline gelen ekipte yine şasiden sorumlu teknik direktör görevini üstlendi.

Renault, bu ayın başında özellikle şasi tarafındaki hayal kırıklığından ötürü Chester'la yollarını ayırma kararı aldı.

Chester, şu anda zorunlu bekleme süresini dolduruyor.

Bu yıl McLaren'ın geride kalmasının ardından aerodinamik anlamda zayıflığı tekrar gün yüzüne çıkan Renault, Peter Machin'le yollarını ayırmış ve eski Ferrari/Williams aero şefi Dirk de Beer'le anlaşmıştı.

Diğer tarafta Williams, sezon başında 2019 aracıyla ilgili peş peşe hayal kırıklıkları yaşadı ve sezona net şekilde en yavaş olarak başladı.

Sonrasında teknik direktör Paddy Lowe görevinden ayrıldı ve o günden bu yana takımda teknik direktörlük görevini üstlenen birisi bulunmuyor.

Motorsport.com, Chester'ın bu görev için bir aday olarak görüp görmedikleri konusunda Williams'la iletişime geçti ancak İngiliz ekip yorum yapmadı.

Bununla birlikte İngiliz ekibe yakın kaynaklardan gelen bilgiler, Chester'ın Williams'a katılacağını gösteriyor ve görüşmelerin zaten çok ileri bir düzeyde olduğunu ortaya koyuyor.

Chester'ın özellikle organizasyon anlamında takım için kilit bir isim olacağı düşünülüyor.

Lowe'un yokluğunda Williams, farklı teknik alanlarda liderliğe sahip olan birden fazla personelle çalışmaya başlamıştı.

Doug MicKiernan, Williams'ın aerodan, Adam Carter tasarımdan ve Barney Hassell ise araç dinamiğinden sorumluydu. Ayrıca Dave Robson da pist operasyonlarından sorumluydu.