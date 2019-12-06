Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Nick Chester, Renault'dan ayrıldı!

paylaşım
yorumlar
Nick Chester, Renault'dan ayrıldı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Ara 2019 13:52

Renault'nun şasiden sorumlu teknik patronu Nick Chester sezon sonu itibariyle takımdan ayrıldı.

Renault, geçen yıl harika bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve sezonu dördüncü sırada noktaladı.

Bu yıl Daniel Ricciardo ile anlaşan Renault, bir adım daha atmayı ve öndekileri yakalamayı hedefliyordu.

Ancak Renault beklenen adımı atamadığı gibi, aynı motoru kullanan McLaren'a geçilerek sezonu beşinci sırada noktaladı.

Bunun üzerine teknik departmanda yapılanma başladı ve bu kapsamda takımdan gönderilen bir diğer isim uzun yıllardır Enstone'da görev alan Nick Chester oldu.

Chester, takımın şasiden sorumlu teknik direktörüydü ve bu yıl şasi tarafında beklenen adımın atılamamasının ardından takımdan ayrıldı.

Chester, "19 yıl boyunca harika bir ruha sahip olan bu takımla çalışmaktan ve inanılmaz derece sadık ve yetenekli olan bu insan grubuyla çalışmaktan çok zevk aldım. Yeni mücadeleleri sabırsızlıkla bekliyorum ve takımdaki herkese gelecek için en iyisini diliyorum." dedi.

Renault, Chester'ın ayrılığını ve bir süre zorunlu bekleme süresinde yer alacağını doğruladı.

Renault'dan Cyril Abiteboul, "Nick neredeyse 20 yıldır Enstone'un önemli bir parçası oldu. Takıma olan tutkusunu, zor zamanlara rağmen asla kaybetmedi. Ona her şey için teşekkür ediyoruz ve kariyerinin sonraki aşaması için kendisine en iyisini diliyoruz." dedi.

Sonraki haber
Alonso: “Hamilton, Schumacher’le aynı seviyede”

Önceki haber

Alonso: “Hamilton, Schumacher’le aynı seviyede”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
02:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
06:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
03:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
06:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
06:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso: “Hamilton, Schumacher’le aynı seviyede”

3s
2
Formula 1

Jos Verstappen: “Ferrari, yakıt hatasını yanlışlıkla yapmadı”

3
Formula 1

Webber: "Vettel iyi bir dinleyici değil"

4
Formula 1

Red Bull, 2020'de Ferrari'yi protesto edebilir

5
Formula 1

FIA, 2020'de takımlara ekstra MGU-K verilmesini onayladı

Son Videolar

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur 01:24
Formula 1

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması 03:01
Formula 1

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

Son Haberler

Nick Chester, Renault'dan ayrıldı!
F1

Nick Chester, Renault'dan ayrıldı!

Alonso: “Hamilton, Schumacher’le aynı seviyede”
F1

Alonso: “Hamilton, Schumacher’le aynı seviyede”

Red Bull: “Honda ile ilk sezon, beklentilerin ötesindeydi”
F1

Red Bull: “Honda ile ilk sezon, beklentilerin ötesindeydi”

Jos Verstappen: “Ferrari, yakıt hatasını yanlışlıkla yapmadı”
F1

Jos Verstappen: “Ferrari, yakıt hatasını yanlışlıkla yapmadı”

Gazprom, Renault veya Alpha Tauri'nin isim sponsoru olabilir!
F1

Gazprom, Renault veya Alpha Tauri'nin isim sponsoru olabilir!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.