Nick Chester, Renault'dan ayrıldı!

Renault, geçen yıl harika bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve sezonu dördüncü sırada noktaladı.

Bu yıl Daniel Ricciardo ile anlaşan Renault, bir adım daha atmayı ve öndekileri yakalamayı hedefliyordu.

Ancak Renault beklenen adımı atamadığı gibi, aynı motoru kullanan McLaren'a geçilerek sezonu beşinci sırada noktaladı.

Bunun üzerine teknik departmanda yapılanma başladı ve bu kapsamda takımdan gönderilen bir diğer isim uzun yıllardır Enstone'da görev alan Nick Chester oldu.

Chester, takımın şasiden sorumlu teknik direktörüydü ve bu yıl şasi tarafında beklenen adımın atılamamasının ardından takımdan ayrıldı.

Chester, "19 yıl boyunca harika bir ruha sahip olan bu takımla çalışmaktan ve inanılmaz derece sadık ve yetenekli olan bu insan grubuyla çalışmaktan çok zevk aldım. Yeni mücadeleleri sabırsızlıkla bekliyorum ve takımdaki herkese gelecek için en iyisini diliyorum." dedi.

Renault, Chester'ın ayrılığını ve bir süre zorunlu bekleme süresinde yer alacağını doğruladı.

Renault'dan Cyril Abiteboul, "Nick neredeyse 20 yıldır Enstone'un önemli bir parçası oldu. Takıma olan tutkusunu, zor zamanlara rağmen asla kaybetmedi. Ona her şey için teşekkür ediyoruz ve kariyerinin sonraki aşaması için kendisine en iyisini diliyoruz." dedi.