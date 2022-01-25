Newgarden: "Formula 1 eskisi kadar ilgi çekici değil"

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İki kez IndyCar şampiyonu Josef Newgarden, bir yarış fırsatına hiçbir zaman kapılarını kapatacak biri olmasa da Formula 1'in eskisi kadar ilgi çekici gelmediğini söyledi.

Newgarden, bir zamanlar F1'de yarışma hayali kuruyordu ancak bu hayalleri hiç gerçek olmadı.

AutoCar'a konuşan Newgarden, "Benim için F1'in cazibesi araçlarda."

"F1'i düşündüğüm zaman aklıma, takımlar şampiyonası ve takımların makul bir bütçe altında en hızlı aracı üretmeye çalıştıkları geliyor. Heyecan verici olan bu."

"Yaşlandıkça, yarışlarda daha fazla bulundukça ve daha fazla Formula 1 izledikçe, oranın yarışmak istediğim bir yer olup olmadığını bilmiyorum. Orası benim için sürücülerin şampiyonluğuyla alakalı değil."

"Çok etkileyici bir şampiyona ve hep öyle oldu. Kesinlikle yarışmak istediğim bir yer. Tecrübe kazanmak için her şeyi sürmüş olmak isterim. Daha sonra ilk elden deneyimim olur ve bunun hakkında konuşabilirim." dedi.

Newgarden, 2009'da Tennessee'den Avrupa'ya taşınıp Britanya Formula Ford şampiyonasında yarışarak Formula 1 yolunda ilerliyor gibi görünüyordu. Amerikalı, 2009'da 25 yarışta dokuz galibiyet elde ederek seride lider oldu.

Newgarden daha sonra 2010'da GP3'te Carlin için yarışmaya başladı ve orada 18. oldu. Bu sonuç onu F1 hayalinden kopardı ve 2011'de Amerika' ya dönüp Indy Lights Series'de yarışmaya devam etti. 2012'de Sarah Fisher Hartman Racing ile IndyCar kariyerine başladı.

"Bence IndyCar bir sürücü olarak en rekabetçi olabildiğin yer."

"Üst seviyede bir sürücüysen, hangi koşulda olursan ol rekabet etmek ve şampiyonluğu kazanmak için bir fırsatın olsun istiyorsun."

"Maalesef Formula 1'de durum bu değil. Bu yüzden artık o kadar cazip durmuyor. Ancak hiçbir şeye asla demem. Bir şeylerin nasıl değişeceğini asla bilemezsin."

31 yaşındaki Newgarden şu anda kariyerine IndyCar'da devam ediyor. Bu yıl, Scott McLaughlin ve Will Power ile beraber Team Penske ile yarışacak.

Newgarden, "IndyCar benim hayatım."

"Dünyadaki diğer her şampiyonadan daha fazla umursuyorum. Bu şampiyonanın büyüdüğünü görmek istiyorum çünkü çok fazla ilgi görmeyi hak ediyor." dedi.