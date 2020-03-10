Newgarden: "F1, Amerikalı pilotlara 'tepeden' bakıyor"

29 yaşındaki Josef Negarden, kariyeri boyunca genel olarak Amerika'da yarıştı ve 2011'de Indy Lights'ı kazanırken, 2017 ile 2019'da IndyCar şampiyonu olmayı başardı.

Newgarden'ın adı bir ara Haas F1 için anılsa da, kariyerini IndyCar'da sürdürmeye devam ediyor.

Amerikalı pilot, F1'in Amerikalı pilotlara karşı olan tutumundan pek de memnun olmadığını, ancak hedefinin bir gün F1'de yarışmak olduğunu söyledi.

"Evet, kesinlikle amacım Formula 1'e girmek. 17 yaşımdayken Avrupa'ya gitmem lazımdı. Orada kalıp Formula 1'de yarışmak istedim."

“Gerçekten iyi bir iş yaptım, ama henüz ikinci yılımdan sonra param kalmadı.”

"Şu an bile Formula 1'de yarışmayı çok istiyorum. Ama günümüzde, herhangi bir Amerikalı için Formula 1'de yarışmak zor. Avrupa'da bir Formula 1 baloncuğu var."

"Dürüst olacağım, Amerikalılara biraz tepeden bakıyorlar. Bu gerçekten aptalca. Amerikalı pilotların da yeteneği var, eğer doğru zamanda doğru koltuğa sahiplerse, şampiyonluk kazanabilirler. Bu konuda sorun yok."

Ancak Newgarden, IndyCar'ın Formula 1'den daha rekabetçi bir seri olduğunu, çünkü F1'de sadece en iyi takımların yarış kazanabildiğini söyledi.

"Formula 1 çok gösterişli ve göz alıcı bir seri, ancak bir Ferrari veya bir Mercedes'in içinde değilseniz, görünmüyorsunuz. Yarışı kazanma şansınız sıfır ve bu moral bozucu."