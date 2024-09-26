Newey’nin Red Bull ayrılığı sonrası izin döneminin bitiş tarihi doğrulandı
Adrian Newey önümüzdeki sezon Aston Martin'e katılacak ve Red Bull ile olan uzun süreli birlikteliği sona erecek.
Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Eski F1 takım sahibi Eddie Jordan, Adrian Newey'nin Aston Martin'e geçmeden önce Red Bull'dan bir süreliğine izne ayrıldığını doğruladı.
Silverstone merkezli takım, Newey'nin 1 Mart 2025 tarihinde takıma katılacağını ve ünlü otomobil tasarımcısının Red Bull ile olan uzun süreli birlikteliğine son vereceğini doğruladı.
Duyuru, Aston Martin tarafından Silverstone'da düzenlenen ve Red Bull takım müdürü Christian Horner tarafından “erken” olarak nitelendirilerek eleştirilen bir kutlamayla yapıldı.
Ancak Newey'nin Red Bull'dan ayrılmasına yardımcı olan Jordan, 65 yaşındaki Newey'nin artık F1 takımıyla iş birliği yapmayacağını doğruladı.
Jordan, Formula For Success podcast'ine verdiği demeçte, “6 Eylül'e kadar benden bir ses duymadınız ve bu Red Bull tarafından bir şey söyleyip söyleyemeyeceğimize dair verilen tarihti.”
Adrian Newey, Aston Martin Yarış Takımı
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
“Adrian'a hayranlıktan başka bir şey duymuyorum çünkü Red Bull tarafından herhangi bir yorum yapmamıza izin verilen tarihe kadar tek bir kelime bile etmedi.”
“Adrian orada değil. İzinde. Kontratında benim ve Red Bull'un belirlediği 6 Eylül tarihi var. Bu tarihe her şekilde uyuldu.”
“Sizi temin ederim ki bunu ihlal eden hiç kimseyi tanımıyorum. Bu yüzden buna saygı duymak için elimizden gelenin en iyisi yapıldı ve Adrian bu konuda çok titizdi.”
F1'deki görevi sırasında pek çok önemli tarafla görüşen Jordan, Newey ile yaptığı çalışmanın en iyi işlerinden biri olduğunu söyledi.
“Benim inancım şu ki, bunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde söylemeliyim -bunu söylemeyecektim- ama Adrian Newey'nin Red Bull'dan ayrılmasını ayarlamanın benim için muhtemelen şimdiye kadar yaptığım en büyük profesyonel ve havalı şeylerden biri olduğunu söyleyebilirim.”
“Muhtemelen şimdiye kadar yaptığım en iyi şeydi. Bunu söylememin nedeni, çok gurur duyduğum zarif bir şekilde düzenlenmiş ve koordine edilmiş olması.”
“Red Bull ile gurur duyuyorum. Kendimle ve orada yaptıklarımla gurur duyuyorum ve Adrian'la ve onun bu durumu yönetme şekliyle inanılmaz gurur duyuyorum.” dedi.
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