Newey'nin planlarında Red Bull'dan ayrılmak yok

Boxing Day'de 65. doğum gününü kutlayan Newey, 2006'da geldiği Red Bull'u şampiyonluk kazanan bir makineye dönüştürmenin önemli bir parçası olarak anılıyor.

Leyton House'daki ilk teknik direktörlük göreviyle F1'de adını duyurduktan sonra Williams'a ve ardından McLaren'a geçerek toplamda altı markalar ve altı pilotlar şampiyonluğu kazanan otomobiller tasarladı.

Red Bull takım patronu Christian Horner daha sonra onu McLaren'den uzaklaştırdı ve Red Bull'un Newey liderliğindeki araç tasarımları, 2010-2013 yılları arasında çift katmanlı difüzör döneminde ve 2022 yer etkili araçların ortaya çıkmasından bu yana pistte tekrar ön plana çıktı.

Ancak Newey, diğer projelerle ilgilenme özgürlüğüne sahip olduğu için günlük tasarım çalışmalarına eskisine kıyasla çok daha az dahil olsa da, önemli bir isim olmaya devam ediyor. Bu yılın başlarında yeni bir anlaşma imzaladıktan sonra henüz F1'den ayrılmaya niyeti olmadığını söylüyor.

Autosport'un Red Bull'un bir parçası olmaktan hâlâ keyif alıp almadığı sorusuna Newey, "Kesinlikle."

"Williams ve McLaren'e katıldığımda, ben gelmeden çok önce yarışlar ve şampiyonluklar kazanmış iki büyük takımdı. Bu nedenle altyapı tarafında çok az şey gerekiyordu. Sadece tasarım tarafına biraz katkıda bulunmayı umuyordum."

"Oysa Red Bull'a katılmamın asıl nedeni de buydu. O zamanlar biraz kariyer riskiydi ama ben sadece takımın gelişimine en başından itibaren dahil olmak istiyordum."

Photo by: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH Newey on the pitwall in 2006, his first season with Red Bull

"Bu anlamda, Christian ve Helmut [Marko] ile başlangıçta, takımı nasıl geliştirdiğimiz kısıımdan dahil olduktan sonra, neden bundan uzaklaşmak isteyeyim?" dedi.

Newey, Mercedes'in yeni turbo hibrit motorlarıyla baskın güç haline geldiği, Red Bull'un ise Renault'nun rekabetçi olmayan güç ünitelerine mahkum kaldığı 2014 sezonunun, çekip gitmeyi düşündüğü tek nokta olduğunu söylüyor.

Newey, "Buna yaklaştığımız tek zaman 2014 yılıydı ve o da tamamen farklı nedenlerden dolayı olmuştu. Çok basit bir şekilde, o zaman performans göstermeyen bir güç ünitemiz vardı, bu elbette olur."

"En üst düzeydeki motor üreticisinin, fabrikadaki adamlardan değil, bunu tersine çevirmek için yatırım yapma konusunda büyük bir istek görünmüyordu."

"Dolayısıyla, hepimizin bildiği gibi, şampiyonluk kazanmak için pilot, şasi ve motordan oluşan üç temel faktöre sahip olmanız gereken ve bunlardan biri zayıfsa kazanamayacağınız biraz iç karartıcı bir konumdasınız." dedi.