Newey'nin planlarında Red Bull'dan ayrılmak yok

Boxing Day'de 65. doğum gününü kutlayan Newey, 2006'da geldiği Red Bull'u şampiyonluk kazanan bir makineye dönüştürmenin önemli bir parçası olarak anılıyor.

Leyton House'daki ilk teknik direktörlük göreviyle F1'de adını duyurduktan sonra Williams'a ve ardından McLaren'a geçerek toplamda altı markalar ve altı pilotlar şampiyonluğu kazanan otomobiller tasarladı.

Red Bull takım patronu Christian Horner daha sonra onu McLaren'den uzaklaştırdı ve Red Bull'un Newey liderliğindeki araç tasarımları, 2010-2013 yılları arasında çift katmanlı difüzör döneminde ve 2022 yer etkili araçların ortaya çıkmasından bu yana pistte tekrar ön plana çıktı.

Ancak Newey, diğer projelerle ilgilenme özgürlüğüne sahip olduğu için günlük tasarım çalışmalarına eskisine kıyasla çok daha az dahil olsa da, önemli bir isim olmaya devam ediyor. Bu yılın başlarında yeni bir anlaşma imzaladıktan sonra henüz F1'den ayrılmaya niyeti olmadığını söylüyor.

Autosport'un Red Bull'un bir parçası olmaktan hâlâ keyif alıp almadığı sorusuna Newey, "Kesinlikle."

"Williams ve McLaren'e katıldığımda, ben gelmeden çok önce yarışlar ve şampiyonluklar kazanmış iki büyük takımdı. Bu nedenle altyapı tarafında çok az şey gerekiyordu. Sadece tasarım tarafına biraz katkıda bulunmayı umuyordum."

"Oysa Red Bull'a katılmamın asıl nedeni de buydu. O zamanlar biraz kariyer riskiydi ama ben sadece takımın gelişimine en başından itibaren dahil olmak istiyordum."

Photo by: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH

Newey on the pitwall in 2006, his first season with Red Bull