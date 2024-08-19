Newey'nin menajerinden samimi açıklama!

Tarihin en büyük Formula 1 tasarımcılarından biri olarak kabul edilen ve 25 şampiyonluk kazanmış olan Adrian Newey, uzun yıllar yer aldığı Red Bull'dan ayrılacak.



Şu anda Formula 1 takımıyla olan ilişkisi sona ermiş olan Newey, kalan süresini RB17 hypercar üzerinde çalışarak geçiriyor.



Adrian Newey'nin Red Bull'dan ayrılığı sonrası Aston Martin'e geçeceği söylentileri yayılırken, menajeri Eddie Jordan ünlü tasarımcının 2025'te ne yapacağı konusunda 'gerçekten' bir fikrinin olmadığını belirtti.

Eddie Jordan Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Gerçekten de onun Red Bull'dan sonraki adımının ne olacağını bilmiyorum."



"Adrian süper yetenekli bir insan, dünyada çok az yerde onun gibi entelektüel beyinler bulunur."



"Hangi takıma giderse gitsin, o takım için çok büyük bir kazanç olacak."