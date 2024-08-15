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Formula 1

Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

Adrian Newey'nin Ferrari ile anlaşmama nedeninin maddi olmadığı iddia edildi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing inspects the car of Charles Leclerc, Ferrari on the grid

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing inspects the car of Charles Leclerc, Ferrari on the grid

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ferrari'nin Adrian Newey ile yaptığı görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, Formula 1 yorumcusu Marc Priestley, Newey'nin Aston Martin'e geçişinde paradan ziyade kendi mühendis ekibini getirme özgürlüğünün etkili olduğunu öne sürdü.

Newey'nin yüksek maaşının yanı sıra yeni mühendislerin işe alımını veto etme hakkı da istemesi, Ferrari takım patronu Fred Vasseur tarafından kabul edilmedi.

Priestley, Aston Martin'in Newey'ye bu özgürlüğü vermiş olabileceğini ve bunun paradan daha büyük bir fırsat olabileceğini düşünüyor.

Eğer Newey başka bir takıma geçerse, onun ekibindeki 20 mühendisin de işe alınması gerektiği belirtiliyor.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Konu ile ilgili Priestley şunları söyledi: "Ferrari'nin Newey'nin taleplerini kabul etmemiş olabileceği söyleniyor, çünkü Newey kendi mühendis ekibini getirmek istemiş olabilir."

"Bu bazı takımlar için destabilize edici bir unsur olarak görülebilir."

"Adrian Newey'nin Aston Martin ile 100 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladığı ya da imzalamak üzere olduğu yönünde çok fazla iddia var." 

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