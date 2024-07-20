Newey'nin Ferrari'ye gitmesini engelleyen asıl sebepler ortaya çıktı!
Son haftalarda bu konuda ortaya atılan söylentilere ek olarak Ferrari'nin Andrian Newey ile anlaşmasına engel olan başka sebepler olduğu söyleniyor.
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing inspects the car of Charles Leclerc, Ferrari on the grid
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
İki taraf arasındaki görüşmelerin “aniden durmasının” arkasında Adrian Newey'nin 20 kişilik bir mühendis grubunun Ferrari'de kendisine katılmasını istemesinin yattığı iddia edildi.
Mayıs ayında Red Bull'dan 2025 yılının başlarında ayrılacağını açıklayan Newey, 2006 yılında McLaren'dan geldiğinden bu yana Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi isimlerle takımın başarısında önemli bir rol oynamıştı.
Ferrari, Newey'i transfer etme konusunda güçlü favori olarak görülüyordu. Red Bull’dan ayrılma şartları -eski F1 takım sahibi Eddie Jordan tarafından Newey adına müzakere edildi- Newey'in F1 kontratlarında yaygın olan izin süresini atlatarak 2025’te başka bir takımda çalışmaya başlamasına olanak tanıyordu.
Ferrari takım müdürü Fred Vasseur'ün, Newey'nin Red Bull'dan ayrılışının kamuoyuna açıklanmasından birkaç gün sonra anlaşmayı imzalamak üzere Londra'ya gittiği iddia edildi.
Ancak son haftalarda çıkan birçok haberde Ferrari'nin Newey'nin imzasını güvence altına alma yarışında Aston Martin ve McLaren'ın gerisinde kaldığı iddia edildi.
Geçtiğimiz ay çıkan haberlerde Newey'nin Mart ayındaki Suudi Arabistan Grand Prix'si sırasında takım sahibi Lawrence Stroll'den çok iyi bir mali teklif aldıktan sonra Aston Martin'in Silverstone fabrikasını ziyaret ettiği iddia edilmişti.
Bu hafta Ferrari CEO'su Benedetto Vigna'nın Newey'in maaş taleplerine karşı çıktığı ve F1 tasarım dehasının Maranello'ya geçmesi halinde takım içinde aşırı bir güce sahip olacağına dair endişelerini dile getirdiği iddia edildi.
Saygın İtalyan yayın organı La Gazzetta dello Sport'un Cuma günü yayınladığı bir rapor Newey'in taleplerinin niteliğine daha fazla ışık tuttu. 65 yaşındaki Newey'in 20 kadar önde gelen mühendisin İtalya'da kendisine katılmasını istediği bildiriliyor.
Ferrari'nin Newey'e teknik danışmanlık görevi için yılda 10 milyon dolar maaş teklif etmeye istekli olduğu söylenirken, Scuderia'nın, takıma 20 “önemli” mühendis alımının, F1'in maliyet sınırını karşılama kabiliyetine ağır bir darbe vuracağından korktuğu da iddialar arasında.
Bütçe sınırı endişelerini hafifletmek için Newey'in yardımcılarından bazılarının Ferrari'nin Dünya Dayanıklılık Şampiyonası operasyonuna -geçen ay efsanevi Le Mans 24 Saat yarışında üst üste ikinci kez zafer kazandı- tahsis edilmesi önerildi ancak bu çözümün “kolay veya kesin bir seçenek” olmayacağı söyleniyor.
Newey'nin Birleşik Krallık'ta yaşamaya devam etmek tercih etmesi de potansiyel bir Ferrari anlaşmasının önünde bir engel olarak görülüyor, ancak bu sorunun “belki de aşılamaz olmadığı” iddia ediliyor.
Ferrari'nin Newey'i getirme umutları azalırken, aynı kaynak bu hafta sonu Macaristan Grand Prix'sinde Scuderia'nın dikkatini Red Bull'un aerodinamik şefi Enrico Balbo'ya çevirdiği yönündeki söylentilere dikkat çekiyor.
Enrico Cardile'nin bu ayın başlarında Aston Martin'e katılacağını açıklamasının ardından Ferrari şu anda yeni bir teknik direktör arayışında ve Vasseur şu anda geçici olarak şasi tarafını yönetiyor.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari'nin Balbo ile ilgili söylentileri “pek inanılır” olmadığı söyleniyor çünkü Red Bull, 2023'te Şahlanan At’tan gelen bir teşebbüsün ardından onu ve teknik direktör Pierre Wache'yi çok yıllık bir sözleşmeye kendisine bağladı.
Balbo ve Wache'nin Red Bull'un 2024 aracı RB20 ile yeni bir geliştirme yönü izleme kararı da Newey'nin takımdan ayrılma kararının arkasındaki nedenlerden biri olarak gösteriliyor.
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