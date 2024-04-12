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Newey'nin eşi karar sürecinde önemli bir rol oynayabilir mi?

Adrian Newey'nin eşi, ünlü tasarımcının geleceği için yeni bir faktör olarak belirmiş durumda.

Ezel Tan
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, podyum töreninde

Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull'daki durum yavaş yavaş normale dönmeye başladı; artık takım içerisindeki tartışmalar sona ermiş gibi görünüyor.

Ancak Auto Bild'in Alman edisyonu, olayların farklı bir yönde gelişmesine neden olacak "yeni bir faktör" ortaya çıktığını iddia ediyor.

Bu faktör, Red Bull Racing'in en önemli isimlerinin başında gelen Adrian Newey'in Güney Afrikalı eşi Amanda Newey.

İddialara göre Newey, Christian Horner'a son derece kızgın ve bu durum sadece kadın dayanışmasından kaynaklanmıyor.

Görünüşe bakılırsa Amanda'nın kendince sebepleri var.

Geçen yıl Red Bull'dan padoğa giriş bileti istediği fakat Horner'ın bu teklifi geri çevirdiği iddia ediliyor. Üstelik Horner, bir süre sonra onun yanında Newey'e, Red Bull Racing'in sadece onun çabalarıyla kazanmadığını söyledi.

Eğer durum böyleyse, Horner ile Newey'nin ailesi arasındaki ilişkinin neden yıprandığı anlaşılabilir.

Ancak Adrian Newey yakın zamanda verdiği bir röportajda Red Bull'da çalışmaktan keyif aldığını söyledi.

Newey, "Takım içerisinde beni sevdikleri sürece kalacağım." diye ekledi. Fakat Newey, gelecek için plan yapmadığını da doğruladı.

Auto Bild'e göre Red Bull'da güç dengeleri değişiyor ve artık en önem verilen isim, kısa bir süre önce sözleşmesi uzatılan teknik direktör Pierre Wache.

Wache'ye son dönemde Mercedes'in büyük ilgisi vardı fakat takımla yeni anlaşma imzaladı.

Newey'nin ayrılma kararı aldığı takdirde nereye gideceği ise muamma fakat Newey'nin eşi Amanda, kısa bir süre önce X'te "Şimdi pişmanlıklarını geride bırakan şansın var Adrian" yazan bir tweeti beğendi.

Bu tweet, Newey'nin Ferrari için hiç çalışmamış olmaktan pişmanlık duyduğu bir yoruma atıfta bulunuyordu.

Hal böyle olunca Ferrari iddiaları tekrar artmaya başladı.

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, Parc Ferme'de kutlama

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, Parc Ferme'de kutlama

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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