Newey'nin Aston Martin'e gelişinin önündeki iki engel Fallows ve Whitmarsh mı?
Adrian Newey'nin Aston Martin'e geçişinin önünde iki önemli engel olduğu iddia edildi.
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Adrian Newey'nin Red Bull'a veda edeceği açıklandığından beri, Ferrari'nin yanı sıra Aston Martin'e geçebileceği konuşuluyor.
Söylentiler haftadan haftaya değişiyor ve son olarak çeşitli kaynaklar Aston Martin'le anlaşmaya yakın olduğunu söylediler.
Öyle ki Newey, geçtiğimiz haftalarda takım fabrikasını ziyaret etti ve görüşmelere hız verdi.
Fakat padokta olup bitenlerden her zaman haberdar olan Business F1 Magazine'in Temmuz sayısında Adrian Newey ile Aston Martin arasındaki bazı engeller olduğunu iddia etti.
Habere göre Newey'nin Aston Martin'i geçmesinin önünde iki engel bulunuyor; birincisi Dan Fallows'un varlığı, ikincisi Martin Whitmarsh'ın şirket bünyesinde oluşu.
İddiaya göre Newey-Fallows arasında 2021'e dayanan bir husumet var ve o zamandan beri hiç konuşmadılar. Habere göre ikili arasındaki bu anlaşmazlığın giderilmesi pek de mümkün değil.
Üstelik Newey'nin Whitmarsh ile de McLaren dönemine dayanan çok kötü bir ilişkisi olduğu belirtildi.
Whitmarsh, o dönem Newey'i kovma kararı almasının ardından ofisine dört güvenlik görevlisi göndererek onu derhal binanın dışına çıkarmaya çalışmıştı.
Fakat Whitmarsh zaten yıl sonuna doğru şirketten ayrılacak. Andy Cowell ile Enrico Cardile'nin gelişi de Fallows'un Aston Martin macerasının sonu anlamına gelebilir.
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