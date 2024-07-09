Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Newey'nin Aston Martin'e gelişinin önündeki iki engel Fallows ve Whitmarsh mı?

Adrian Newey'nin Aston Martin'e geçişinin önünde iki önemli engel olduğu iddia edildi.

Ezel Tan
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Adrian Newey'nin Red Bull'a veda edeceği açıklandığından beri, Ferrari'nin yanı sıra Aston Martin'e geçebileceği konuşuluyor.

Söylentiler haftadan haftaya değişiyor ve son olarak çeşitli kaynaklar Aston Martin'le anlaşmaya yakın olduğunu söylediler.

Öyle ki Newey, geçtiğimiz haftalarda takım fabrikasını ziyaret etti ve görüşmelere hız verdi.

Fakat padokta olup bitenlerden her zaman haberdar olan Business F1 Magazine'in Temmuz sayısında Adrian Newey ile Aston Martin arasındaki bazı engeller olduğunu iddia etti.

Habere göre Newey'nin Aston Martin'i geçmesinin önünde iki engel bulunuyor; birincisi Dan Fallows'un varlığı, ikincisi Martin Whitmarsh'ın şirket bünyesinde oluşu.

İddiaya göre Newey-Fallows arasında 2021'e dayanan bir husumet var ve o zamandan beri hiç konuşmadılar. Habere göre ikili arasındaki bu anlaşmazlığın giderilmesi pek de mümkün değil.

Üstelik Newey'nin Whitmarsh ile de McLaren dönemine dayanan çok kötü bir ilişkisi olduğu belirtildi.

Whitmarsh, o dönem Newey'i kovma kararı almasının ardından ofisine dört güvenlik görevlisi göndererek onu derhal binanın dışına çıkarmaya çalışmıştı.

Fakat Whitmarsh zaten yıl sonuna doğru şirketten ayrılacak. Andy Cowell ile Enrico Cardile'nin gelişi de Fallows'un Aston Martin macerasının sonu anlamına gelebilir.

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Hamilton: "Hedefim Mercedes'i iyi bir noktaya getirerek ayrılmaktı"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Doornbos: "Verstappen 2025 F1 sezonu için Mercedes'i ciddi olarak düşünmeli"

Doornbos: "Verstappen 2025 F1 sezonu için Mercedes'i ciddi olarak düşünmeli"

Formula 1
Doornbos: "Verstappen 2025 F1 sezonu için Mercedes'i ciddi olarak düşünmeli"
Villeneuve: "Antonelli iyi görünmüyor, Sainz'ın gözü Mercedes koltuğunda"

Villeneuve: "Antonelli iyi görünmüyor, Sainz'ın gözü Mercedes koltuğunda"

Formula 1
Britanya GP
Villeneuve: "Antonelli iyi görünmüyor, Sainz'ın gözü Mercedes koltuğunda"
Button: "Kötü performansı devam ettiği takdirde Red Bull, Perez'in yerine başkasını getirmeli"

Button: "Kötü performansı devam ettiği takdirde Red Bull, Perez'in yerine başkasını getirmeli"

Formula 1
Britanya GP
Button: "Kötü performansı devam ettiği takdirde Red Bull, Perez'in yerine başkasını getirmeli"

Son Haberler

Brundle: "Formula 1'de 'destansı' bir 18 ay yaşanacak"

Brundle: "Formula 1'de 'destansı' bir 18 ay yaşanacak"

F1 Formula 1
Britanya GP
Brundle: "Formula 1'de 'destansı' bir 18 ay yaşanacak"
Plooij: "Piastri masaya yumruğunu vurmaya başlamalı"

Plooij: "Piastri masaya yumruğunu vurmaya başlamalı"

F1 Formula 1
Britanya GP
Plooij: "Piastri masaya yumruğunu vurmaya başlamalı"
Hulkenberg: "Haas F1'in en hızlı beşinci takımı olmak için mücadele ediyor"

Hulkenberg: "Haas F1'in en hızlı beşinci takımı olmak için mücadele ediyor"

F1 Formula 1
Britanya GP
Hulkenberg: "Haas F1'in en hızlı beşinci takımı olmak için mücadele ediyor"
Horner'dan Brown'a yanıt: "Yorumlarını ciddiye bile almayacağım"

Horner'dan Brown'a yanıt: "Yorumlarını ciddiye bile almayacağım"

F1 Formula 1
Britanya GP
Horner'dan Brown'a yanıt: "Yorumlarını ciddiye bile almayacağım"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye