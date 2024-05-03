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Formula 1 Miami GP

"Newey'in Red Bull'dan ayrılma kararı, 'kaprisli' olduğunu düşünen diğerlerini memnun etti"

Sky Sports muhabiri Craig Slater, Adrian Newey'in 2024 sonunda Red Bull'dan ayrılacak olmasının, düşünülenin aksine takım içerisindeki bazı çalışanları memnun ettiğini söyledi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Newey, Red Bull'un daha önceki ve mevcut başarısının oluşmasında önemli bir rol oynadı. Milton Keynes merkezli ekibin 2022'den bu yana her iki Dünya Şampiyonasına da damgasını vurmasını sağlayan, Newey'in zemin etkisi aerodinamiği konusundaki ansiklopedik bilgisiydi. 

2021 şampiyonluk mücadelesinin Abu Dabi'de belirlenmesinden bu yana Red Bull, 2022 sezonunun başında Ferrari'nin kısa süreli tehdidini savuşturduktan sonra neredeyse tüm sezonları domine etti.

Ancak takım patronu Christian Horner ile ilgili 2024 sezonu öncesinde perde arkasında yaşanan drama, tüm organizasyonu istikrarsızlaştırma tehdidinde bulundu ve ilk domino taşı Newey'in 2025'in ilk çeyreğinde geçerli olmak üzere takımdan ayrılmayı tercih etmesiyle düştü.

Daha önceki iddialar, Newey'in ayrılması halinde Red Bull'dan birçok kopuşun olacağı yönündeydi. Ancak Slater, Newey'in ayrılması nedeniyle takım içinde mutlu olanlar olduğunu çünkü bu sayede takımın başarısının tamamen Newey'e bağlı olmadığını gösterebileceklerini düşündüğünü söyledi.

Sky Sports F1'de Newey'nin yaklaşan ayrılığını değerlendiren Slater şunları söyledi: "Geçen Mayıs ayında yeni bir sözleşme imzaladı ve bana bunu yapması için ikna edilmesi gerektiği açıklandı. O zaman da ayrılmayı düşünüyordu. Ancak son olayların bir etken olduğunu düşünüyorum."

"Kendisi ile Christian Horner arasında - sanırım bunu böyle adlandırmalıyız - bir anlaşmazlık oldu. Geçen yıl boyunca bu iki adam arasında bir mesafe oluştu. Ayrıca Red Bull'daki bu iç savaş... çoğunluğu oluşturan Taylandlı sahipler ile Dietrich Mateschitz'in oğlu Mark Mateschitz'in yüzde 49'luk Avusturyalı sahipleri arasındaki sürtüşme."

"Bu durum, yaptığı işin takdir edilmediğini düşünen Newey için mutsuz bir çalışma alanı yarattı. Haklısınız, tasarım ofisinde onun yoluna farklı bir şekilde devam etmesinden memnun olanlar var. Onun çalışma yöntemlerini kaprisli buluyorlardı ve şimdi, dediğiniz gibi, her şeyin Adrian Newey'den ibaret olmadığını kanıtlama şansına sahipler."

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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