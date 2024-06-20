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Formula 1 İspanya GP

Newey'i isteyen Aston Martin, teklifini yükseltmeye devam ediyor!

Adrian Newey'i takım fabrikasına gizli şekilde getiren ve tesisi gezdiren Aston Martin, İngiliz mühendisle anlaşmak için vites yükseltmiş durumda.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, inspects the car of Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, on the grid

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, inspects the car of Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İngiliz ekibin uzun zamandır Newey'i takıma getirmekle ilgilendiği biliniyordu ve Motorsport.com, Mart ayında şirketin sahibi Lawrence Stroll'un Newey'ye teklifte bulunduğunu öğrendi.

Kaynaklar, Newey'nin bundan sonra ne yapacağını düşündüğü şu günlerde, Aston Martin'in nasıl şekillendiğini görmesi için kendisini Silverstone fabrikasına getirdiğini öğrendi.

Bu gezi gizli şekilde gerçekleşti ve öyle ki Newey'in ziyaretinin dışarı sızmasını engellemek amacıyla Aston Martin personeli ziyaret süresince fabrikayı boşaltmak durumunda kaldı.

Ferrari uzun zamandır Newey için favori konumunda yer alsa da, İngiliz mühendisin böyle bağlılık isteyen bir projeye yanaşıp yanaşmayacağıyla ilgili şüpheler vardı.

Bunun yerine, bir İngiliz takımına geçiş yapmak daha mantıklı olacak ve kendisiyle ilgilenen tarafların sayısı hiç de az değil.

Ferrari ve Aston Martin, Newey ile anlaşmak için favori konumunda yer alsalar da, kaynaklar McLaren ve Mercedes'in de arka planda yoğun baskı yaptığını öne sürüyor.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing inspects the car of Charles Leclerc, Ferrari on the grid

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing inspects the car of Charles Leclerc, Ferrari on the grid

Photo by: Red Bull Content Pool

Her iki takım da kamuoyu önünde sessiz kalsa ve mevcut kadrolarından memnun oldukları söylese de, kaynaklar durumun öyle olmadığını söylüyor.

Daha önce Williams da açıkça kendisini istiyordu.

Aston Martin, Newey'nin bir takımda görmek istediği hırsa sahip ve buraya geçmesi, daha önce birlikte çalıştığı Dan Fallows ile tekrar buluşmasını sağlayacak.

Bu aynı zamanda Newey'nin kariyerinin bir noktasında birlikte çalışmak istediğinden bahsettiği Fernando Alonso ile ortaklığa da kapı açacak.

Şu anda Ferrari-Newey-Aston Martin üçgenindeki parçalardan birisi de Enrico Cardile gibi görünüyor. Ferrari'nin aerodinami departmanının başında yer alan Cardile'nin; Newey'nin Ferrari'ye gelmesinin çalışmalarını gölgede bırakacağı düşüncesiyle Aston Martin'e geçebileceği söyleniyor.

Eğer Newey gelirse muhtemelen Cardile, Aston Martin'in yolunu tutacak. Üstelik bu, takımda daha fazla tedirginlik yaşanacağının açık bir işareti olabilir.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Photo by: Alexander Trienitz

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