Newey'den öz eleştiri: "Araç fazla kilolu, aerodinamikte fazla risk aldım"

Aston Martin, 2026 sezonunda hâlâ gerideki takımlardan biri olmaya devam ediyor. Takım, Fernando Alonso'nun Monako'da puan barajında yer almasıyla elde ettiği 1 puan sayesinde şampiyonada son sıradaki Cadillac'ın bir sıra üstünde bulunuyor.

Sezon başında Melbourne'de yapılan açıklamalarda Adrian Newey, Honda güç ünitesinin rekabetçi seviyede olmadığını vurgulayarak sorumluluğun bir kısmını motor tarafına yüklemişti. Ancak telemetri verileri, aracın şasi ve aerodinamik anlamda da rakiplerinin gerisinde olduğunu ortaya koydu.

Newey, Aston Martin'deki ilk projesine dair sorunları şu sözlerle değerlendirdi: "Şasi tarafında kesinlikle izin verilen minimum ağırlığın üzerindeyiz. Bunun bir kısmı güç ünitesinin entegrasyonundan ve Honda ile birlikte çözmek zorunda kaldığımız titreşim problemlerinden kaynaklanıyor."

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"Ancak biz de ağırlığı azaltma konusunda yeterince iyi bir iş çıkaramadık. Hızlı tasarım yapıldığında ağırlık ilk etkilenen alan olur çünkü her şeyi detaylı şekilde optimize edecek zamanınız olmaz."

Deneyimli mühendis, aerodinamik yaklaşım konusunda da fazla cesur davrandığını kabul etti: "Aerodinamik açıdan oldukça iddialı bir yön seçtik ve bu büyük ölçüde benim yönlendirmemle oldu. Zaman baskısı nedeniyle farklı konseptleri detaylı şekilde inceleme lüksümüz yoktu."

"Seçtiğimiz yön temel olarak yanlış değil ama öngöremediğimiz bazı zorluklara sebep oldu."