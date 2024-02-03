Newey, zemin etkili araç kurallarını okuduğunda kendisini depresif hissetmiş
Red Bull tasarım efsanesi Adrian Newey, Formula 1'in mevcut düzenlemelerinden başlangıcında ayrıntılar netleşene kadar "oldukça depresif" olduğunu açıkladı.
2022 yönetmelikleri, yarışları iyileştirmek amacıyla araçların öndeki araçlardan gelen türbülanslı havadan etkilenme oranını azaltmak için zemin etkisinden yararlanmaya çok daha fazla vurgu yaptı.
Başlangıçta, yönetmelik değişiklikleri bazı tasarımcılar ve gözlemciler tarafından bıkkınlıkla karşılandı. Çok daha sınırlayıcı yeni kuralların F1'i benzer görünümlü IndyCar benzeri bir özel şasiye yaklaştıracağından korkuldu.
Bu korkuların yersiz olduğu, takımların 2022'nin başında çok farklı konseptler kullanmasıyla kanıtlanırken, Red Bull tasarımcısı Newey de ilk taslak yayınlandığında "oldukça depresif" olduğunu itiraf etti.
Bu hafta Autosport dergisine verdiği geniş kapsamlı röportajda Newey, "İtiraf etmeliyim ki, yürürlüğe girecek olan bu düzenlemelerin ilk taslağını 2020'de gördüğümde oldukça üzülmüştüm."
"Çok kuralcı görünüyorlardı. Diğer takımlar da bunu hissetti ve biz de bu kısıtlamaların bazılarında biraz gevşeme sağlamayı başardık." dedi.
Ancak kuralların derinliklerine inildiğinde, bu nesil otomobillerden ve hassas zeminlerinden tam anlamıyla faydalanmak için ayrıntılara dikkat edilmek zorunluluğu olduğu anlaşıldı. Bu da Newey'nin yaratıcı dehasının gelişmesine olanak sağladı ve şimdi kural değişikliğinin ortaya çıkardığı zorluklardan keyif aldığını söylüyor.
Newey, "Aslında bu kısıtlamalar göz önünde bulundurulduğunda, ayrıntılara girdiğimizde, çeşitli tasarım türlerini yorumlama için ilk bakışta göründüğünden çok daha fazla alan var."
Adrian Newey, Chief Technology Officer
Photo by: Erik Junius
"Bence bu durum geçen yılın başında takımların görsel olarak çok farklı çözümlerle gelmesiyle açıkça görüldü."
"Dolayısıyla, kişisel olarak yönetmelik değişikliklerinden hoşlandığımı itiraf etmeliyim. Çünkü yaratıcı bir dizi yönetmelik değişikliği olması koşuluyla yeni yollara bakma şansı veriyor. 2026'nın bu konuda nerede olacağı henüz belli değil. Dolayısıyla, olaylara yeni bir perspektiften ve görüşten bakma fırsatından hoşlanıyorum." dedi.
Newey'nin Red Bull takımı 2022'den itibaren o kadar baskın bir güç haline geldi ki, Max Verstappen hem 2022 hem de 2023 dünya şampiyonluklarını bir çırpıda kazandı. Rakip takımların çoğu onun havayı aşağı yönlendirme konseptine dayalı tasarımını kopyalamakta gecikmedi.
Newey, "Şimdi, elbette, özellikle bu sezonla birlikte herkes birbirine yaklaşmaya başladı. Şu anda araçlara bakın, hepsi birbirine benziyor. Bu durum muhtemelen bu kuralların sona ereceği 2025 yılının sonuna kadar devam edecek." dedi.
F1 yeni düzenleme döngüsünün üçüncü sezonuna girerken, takımlar tasarımlarını geliştirdikçe potansiyel kazanımlar da gittikçe azalıyor.
Red Bull'un teorik olarak hâlâ geride kalan takımlara göre daha kısa bir gelişme yolu olsa da Newey, Milton Keynes ekibinin bu son performans damlalarını bulma konusunda daha güçlü hale geldiğini söylüyor.
Newey, "Bence aralarda bulduğumuzda hâlâ fayda sağlayan noktalar var. Tabii ki, kazanımlar gittikçe küçülüyor gibi görünüyor. Bir başkası büyük bir sıçrama bulmayı başarsa da başaramasa da biz öğreneceğiz."
"Bu durum yapıyı biraz değiştiriyor. O zaman çok disiplinli olmanız gerekiyor ve bence bu takım olarak geliştirdiğimiz bir şey."
"Artık ekip içinde sahip olduğumuz disiplin ve bu küçük kazanımları durmaksızın keşfedebilme metodolojisi, bir ekip olarak olgunlaştıkça daha güçlü hale geldik." dedi.
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