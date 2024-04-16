Newey: "Yüksek maaş veremediğimiz için genç mühendisleri F1'e çekemiyoruz"
Red Bull Racing'in ünlü tasarımcısı Adrian Newey, bütçe sınırını beğenmiyor ve bunun etkilerinin zamanla daha da kötüleşeceğine inanıyor.
Mark Sutton / Motorsport Images
2021'den itibaren her takım sezon başına 145 milyon dolardan daha fazla harcama yapamıyor.
Elbette kurallarda bazı istisnalar var; takımların pazarlama giderleri bu harcamalara dahil değil ve en yüksek maaşlı üç çalışanın maaşı da yine bütçe sınırına dahil olmuyor.
Ayrıca sürücülere verilen maaş da bütçe sınır içerisinde değil.
Bütçe sınırı her yıl enflasyona ve küresel enerji fiyat artışlarına göre ayarlanıyor. Bütçe sınırı içinde kalabilmek için bazı takımlar, personel sayısında azaltmaya gitmek veya elindeki çalışanları Formula 1 programlarıyla doğrudan ilgili olmayan başka bölümlere transfer etmek zorunda kalıyor.
Adrian Newey, bütçe sınırı nedeniyle genç mühendislere iyi maaşlar veremediklerini ve bunun da F1 için iyi bir haber olmadığını söyledi.
Bu konuya değinen Adrian Newey, RacingNews365'e verdiği röportajda şunları vurguladı: "Bana göre bütçe sınırıyla alakalı gizli bir tehdit var."
"Bütçe sınırına geçerken muhtemelen hiçbirimiz bunu düşünmemiştik ama artık Formula 1'in dünyanın en yüksek maaşlı mühendislik endüstrisi olmaması tehdidi var."
"Geçmişte en yetenekli üniversite mezunlarını davet edebiliyor ve onları bu maaşlarla cezbedebiliyorduk, fakat bütçe sınırı nedeniyle artık bunu yapamıyoruz. Özellikle de enflasyon oranı göz önüne alındığında bu imkansız."
"Maaşların çok yüksek olduğu teknoloji start-up'ları ortaya çıkıyor, bu nedenle artık genç isimleri çekmek için üniversitelere gittiğimizde en iyi şartları sunamıyoruz."
"Aynı durum diğer teknoloji şirketlerine geçen takım çalışanları için de geçerli. Bu ciddi bir sorun çünkü sadece ekibimiz için değil tüm Formula 1 için zorluklar yaratıyor."
"Dünyanın en iyi mühendislerini davet etmek bizim için kolay değil. Her halükarda bunu yapmaya çalışıyoruz ama onları cezbetmek için büyük maaşlar teklif etmek yerine motor sporlarına olan tutkularına hitap ediyoruz."
Takımlar ve FIA arasında mevcut bütçe sınırıyla ilgili tartışmalar devam ediyor ancak şu ana kadar bu alanda önemli bir değişiklik yapılmasına yönelik herhangi bir plan bulunmuyor.
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, podyum töreninde
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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