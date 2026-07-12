Newey: "Yaşadığımız tüm zorluklar yakında bir anı olacak"

Aston Martin, yeni kurallar dönemine en kötü başlangıç yapan takımlar arasında yer alıyor. Sezonun şu ana kadarki bölümünde hiçbir araçla rekabete giremeyen takım, Monako GP’de yaşanan ceza karmaşaları sonucunda Fernando Alonso ile bir puan almayı başarmıştı.

Bütçe sınırını da gözeterek sezonun ilk yarısında ufak tefek güncellemeler getirmeyi reddeden ve tüm umutlarını tek bir büyük ve kapsamlı pakete saklayan takımda, pilotlar Fernando Alonso ve Lance Stroll'ün sabrı taşma noktasına kadar gelmişti.

Silverstone fabrikasında konuşan efsanevi tasarımcı Adrian Newey, pilotların yaşadığı bu derin hayal kırıklığını anladığını belirterek samimi bir itirafta bulundu: "Hem Fernando hem de Lance için, yaşadığımız tüm bu performans ve dayanıklılık sorunlarının ardından rekabetçi bir şekilde yarışamamak son derece sinir bozucu.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Bu yüzden her ikisiyle de oturup tam olarak ne yaptığımızı, Macaristan'daki güncelleme paketinde ne hedeflediğimizi ve 2027 sezonuna doğru planlarımızın neler olduğunu detaylıca paylaşma ihtiyacı hissettim.”

“Dışarıdan öyle görünmüyor olsa da, onların yorumlarını kesinlikle dinliyoruz ve buna göre hareket etmeye çalışıyoruz. Ancak insanlar seslerinin duyulmadığını hissettiklerinde doğal olarak hüsrana uğrarlar; bu çok insani bir tepki.”

“Dolayısıyla belki de Fernando, Lance ve yedek pilotumuz Jak Crawford ile yan yana gelip bu güncelleme paketiyle tam olarak neyi başarmaya çalıştığımızı anlatma konusunda yeterince zaman harcamadık, bu konuda suçluyuz."

Aston Martin’in kaderini değiştirmesi umulan bu radikal güncelleme paketi, yaz arasından hemen önce Macaristan Grand Prix'sinde her iki araçta birden piste çıkacak. Paketin ikinci bölümüyse yaz arasından sonraki ilk yarış olan Hollanda GP’de araca eklenecek; aynı yarışta Honda da 2026 yılı için planladığı tek motor güncellemesini getirecek.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Yeni güncelleme, aracı aerodinamik olarak neredeyse tamamen yenilemekle kalmayacak, aynı zamanda ciddi bir ağırlık azaltması da sunacak. Mevcut AMR26'nın ağırlık sınırının yaklaşık 10-15 kg üzerinde olduğu biliniyor. Yeni paketle ön şasi ve vites kutusu hafifletildi, hatta bu yüzden araç yeniden FIA testlerine girmek zorunda kaldı.

Sezon başında neden hiç küçük güncelleme getirmediklerini ve neden bu kadar beklediklerini de açıklayan Newey, sözlerini şöyle tamamladı: "Öğrenme eğrimiz rakiplerimizin gerisindeydi ve sezonun ilk yarışlarında rekabetçi olamayacağımız çok çabuk anlaşıldı. Bu yüzden yılın ilk yarısında hiçbir geliştirme yapmama kararı aldık.”

“Bu acı vericiydi çünkü herkes gelişirken bizim yerimizde saymamız, ön grupla aradaki farkın daha da açılacağı anlamına geliyordu.”

“Ancak amacımız geleceğe yönelik sistemleri daha iyi organize etmek, fabrikayı tek bir çatı altında toplamak ve araştırmalarımızı düzgün yapmaktı; çünkü ilk 2026 aracı çok sıkışık bir takvimde aceleyle yapılmıştı.”

Adrian Newey, Aston Martin Fotoğraf: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

“Bu süreç biraz geri adım atmamızı, kışın üzerimize yüklediğimiz gereksiz baskıyı hafifletmemizi ve derin bir nefes alıp sorunlarımızı anlamamızı sağladı.”

“Herkese sabrı ve anlayışı için teşekkür ederim. Bizim, pilotlarımız ve ortaklarımız için şu anki performansımızı izlemek çok acı verici ama umarım yaşadığımız bu zorluklar yakında bir anı olacak."