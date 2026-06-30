Newey, yaşadığı sağlık sorunları hakkında: "Zor bir dönemden geçtim"

Formula 1 tarihinin en başarılı tasarımcılarından biri olan Adrian Newey, 2026 F1 sezonu öncesinde Aston Martin takım patronu olarak atanmış ve kariyerinde ilk kez üst düzey yönetim rolünü üstlenmişti.

67 yaşındaki Newey, sezon açılış yarışı Avustralya Grand Prix'sine katılmış ancak sonraki dört yarışı kaçırmıştı. Deneyimli isim bu ay Monako Grand Prix'si ile birlikte padoğa geri döndü.

Mayıs ayında çıkan haberlerde Newey'nin bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve bir süre evden çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Aston Martin'in resmi internet sitesine konuşan Newey, sağlık durumuna dair ilk kez açıklama yaparken sağlık problemlerinin 2025 yılına dayandığını ve bu süreçte iş ile sağlığını daha dikkatli şekilde dengelemek zorunda kaldığını söyledi.

Adrian Newey, Team Principal of Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

Ayrıca yokluğunda takımın durumu iyi yönettiğini ve bu sürecin performans üzerinde büyük bir olumsuz etki yaratmadığını belirtti.

Newey açıklamasında şunları söyledi: "Şu an iyiyim ama zor bir dönemdi."

"Aslında geçen yıl da %100'ümde değildim. Sağlığım ile işi çok daha dikkatli şekilde dengelemek zorunda kaldım."

"Takım bu süreci inanılmaz iyi yönetti. Mühendislerle çok iyi bir iletişim sürdürdüm ve bunun büyük bir aksama yarattığını düşünmüyorum. Bu, buradaki herkesin ne kadar uyumlu ve destekleyici olduğunun bir göstergesi."