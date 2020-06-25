Newey, Vettel ve Webber'in sürüş tarzını karşılaştırdı

Red Bull , 2010 ile 2013 yılları arasında dört kez şampiyon olmayı başardı ve hepsinde mutlu sona Sebastian Vettel ulaşırken, takım arkadaşı Mark Webber'di.

Webber, 2010'da şampiyonluk savaşı verdi ve Pirelli lastikelrine geçildiği 2011'den sonra ise dramatik şekilde geride kaldı.

Motor Sport podcastinde konuşan Adrian Newey, Webber ve Vettel hakkında açıklamalarda bulundu.

"Sebastian her zaman erken dönebilmek adına istikrarlı bir arka taraf istiyordu. Virajı içine girerken arkadan kayma olmamalı."

“Mark Webber'in aslında daha istikrarlı bir araç istediğini düşünebilirsiniz. Ancak durum tam tersiydi. Araç viraj girişinde biraz hareket ettiğinde bile kendisini rahat hissederdi. Aracı Sebastian yaptığı gibi çok erken döndürmeye odaklanmazdı."

“Bazen bir aracın özellikleri biraz değiştiğinde takım arkadaşlarının performansında büyük farklılıklar görürsünüz."

"Mark genellikle hızlı virajlarda daha hızlıydı. Hızlı virajları çok iyi anlardı. En büyük zayıflığı, eğer varsa lastik aşınmasını yönetmekti. Özellikle Bridgestone'dan daha çok aşınan Pirelli'ye geçişten sonra sorun yaşadığı noktaydı."

“Sebastian'ın aracı klasik ve orta hızlı virajları döndürme konusunda çok iyi bir tekniği vardı."

İlginç şekilde Webber, hızlı virajların olmadığı Monako'da iki kez kazanmayı başardı.

Newey, “Monako pek çok yönden eşsiz bir pist. Bariyerler piste çok yakın ve tarzları nedeniyle, aracı o kadar da çabuk döndürmek zorunda kalmıyorsunuz. Bu nedenle Mark’ın tekniği piste daha iyi uyuyor. Monako'da Sebastian ve Mark arasında pek bir fark yoktu."