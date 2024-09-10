Newey: "Vettel gibi Verstappen de şeytanlaştırılıyor"
Adrian Newey, Max Verstappen ve Sebastian Vettel'in zaman zaman "şeytanlaştırıldığını" belirterek, İngiliz medyasının bu süreçteki rolüne dikkat çekti.
Sebastian Vettel, Ferrari ve Adrian Newey, Red Bull Racing
Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images
2025'ten itibaren Aston Martin'in yönetici ortakları arasında yer alacak olan Adrian Newey, İngiliz medyasının Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi pilotlara yönelik "şeytanlaştırma" eğiliminden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates with Adrian Newey, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Newey şunları söyledi: ''Bence Max kendi halinde bir adam ve inanılmaz derecede olgun, donanımlı..."
"Sanırım dışarıdan bakan insanlar Max'i tam olarak takdir etmiyor ve anlayamıyor. Tıpkı Vettel zamanında olduğu gibi."
"İkisi de zaman zaman bir tür karalama yaşadı ki bunun çok haksız olduğunu düşünüyorum. Belki de bu durum biraz da İngiliz medyasından kaynaklanıyordur. Sky, dünya genelinde büyük bir etkiye sahip. Yayınları gerçekten uluslararası ancak kapsamları oldukça milliyetçi diyebilirim ve bu da farklı bir nüansa sahip olabilir."
"Bu durum şu anda gazetecilikte genellikle şöyle: İnsanları ya yüceltme ya da yerden yere vurma eğilimi var."
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