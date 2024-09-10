Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Azerbaycan GP

Newey: "Vettel gibi Verstappen de şeytanlaştırılıyor"

Adrian Newey, Max Verstappen ve Sebastian Vettel'in zaman zaman "şeytanlaştırıldığını" belirterek, İngiliz medyasının bu süreçteki rolüne dikkat çekti.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Sebastian Vettel, Ferrari ve Adrian Newey, Red Bull Racing

Sebastian Vettel, Ferrari ve Adrian Newey, Red Bull Racing

Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images

2025'ten itibaren Aston Martin'in yönetici ortakları arasında yer alacak olan Adrian Newey, İngiliz medyasının Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi pilotlara yönelik "şeytanlaştırma" eğiliminden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. 

Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates with Adrian Newey, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates with Adrian Newey, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Newey şunları söyledi: ''Bence Max kendi halinde bir adam ve inanılmaz derecede olgun, donanımlı..."

"Sanırım dışarıdan bakan insanlar Max'i tam olarak takdir etmiyor ve anlayamıyor. Tıpkı Vettel zamanında olduğu gibi."

"İkisi de zaman zaman bir tür karalama yaşadı ki bunun çok haksız olduğunu düşünüyorum. Belki de bu durum biraz da İngiliz medyasından kaynaklanıyordur. Sky, dünya genelinde büyük bir etkiye sahip. Yayınları gerçekten uluslararası ancak kapsamları oldukça milliyetçi diyebilirim ve bu da farklı bir nüansa sahip olabilir."

"Bu durum şu anda gazetecilikte genellikle şöyle: İnsanları ya yüceltme ya da yerden yere vurma eğilimi var."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Newey, Red Bull'dan ayrılmaya ne zaman karar verdiğini açıkladı
Sonraki haber Stella: "Azerbaycan'a odaklandık"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Verstappen: "Eski formumuza geri dönmeliyiz"

Verstappen: "Eski formumuza geri dönmeliyiz"

Formula 1
Azerbaycan GP
Verstappen: "Eski formumuza geri dönmeliyiz"
Mercedes, Bakü'de geri dönmeyi hedefliyor

Mercedes, Bakü'de geri dönmeyi hedefliyor

Formula 1
Azerbaycan GP
Mercedes, Bakü'de geri dönmeyi hedefliyor
Perez: "Cadde pistleri sürüş tarzıma uygun"

Perez: "Cadde pistleri sürüş tarzıma uygun"

Formula 1
Azerbaycan GP
Perez: "Cadde pistleri sürüş tarzıma uygun"
Daha fazlası
Adrian Newey
Newey, Ferrari ve diğer takımların ilgisi hakkında konuştu

Newey, Ferrari ve diğer takımların ilgisi hakkında konuştu

Formula 1
Azerbaycan GP
Newey, Ferrari ve diğer takımların ilgisi hakkında konuştu
Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme

Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme

Formula 1
İtalya GP
Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme
Newey'nin menajerinden samimi açıklama!

Newey'nin menajerinden samimi açıklama!

Formula 1
Hollanda GP
Newey'nin menajerinden samimi açıklama!

Son Haberler

Verstappen: "Eski formumuza geri dönmeliyiz"

Verstappen: "Eski formumuza geri dönmeliyiz"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Verstappen: "Eski formumuza geri dönmeliyiz"
Mercedes, Bakü'de geri dönmeyi hedefliyor

Mercedes, Bakü'de geri dönmeyi hedefliyor

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Mercedes, Bakü'de geri dönmeyi hedefliyor
Newey'den, Red Bull'un yaşadığı düşüşün kendisiyle 'bağlantılı' olduğu iddialarına yanıt

Newey'den, Red Bull'un yaşadığı düşüşün kendisiyle 'bağlantılı' olduğu iddialarına yanıt

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Newey'den, Red Bull'un yaşadığı düşüşün kendisiyle 'bağlantılı' olduğu iddialarına yanıt
Russell'dan Antonelli'ye destek: "Kimi, gelecek yıl beni çok zorlayacak"

Russell'dan Antonelli'ye destek: "Kimi, gelecek yıl beni çok zorlayacak"

F1 Formula 1
Russell'dan Antonelli'ye destek: "Kimi, gelecek yıl beni çok zorlayacak"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye