Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor"

Verstappen, 2023 dünya şampiyonluğunu kazanarak, ikiden fazla şampiyonluk kazanan 10 şampiyon sürücünün arasına katıldı.

Red Bull, mevcut kurallar 2026'da sona erene kadar dominasyonunu koruyabilirse, Verstappen teorik olarak beş şampiyonluğa sahip olacak. Seçkin dünya şampiyonları kulübünde sadece Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton ve Michael Schumacher'in beş veya daha fazla F1 dünya şampiyonluğu olduğu için nadir bir statü.

Newey, 40 yılı aşkın motor sporları kariyerinde 25 pilotlar ve markalar şampiyonluğu kazanan otomobil tasarımları sayesinde kendi başına bir F1 efsanesi olarak, Verstappen'in diğer şampiyonluk kazanan isimlerle olan konumuyla ilgili yorum yapmak için benzersiz bir konuma sahip.

Autosport'a verdiği özel bir röportajda Newey başlangıçta bu tür düşüncelerin "çok zor çünkü farklı alanlar, farklı araçlar vs." olduğunu kabul etti.

"Bence Max, tüm gerçek büyük sürücüler gibi, aracı neredeyse bilinçaltında kullanabildiği izlenimi veriyor."

"Bu da ona aracının ne yaptığını düşünmek için bol miktarda işlem gücü bırakıyor."

"Bu, sürüşünü araca uyacak şekilde nasıl değiştirebileceği, yarışın belirli bir noktasında elde etmeye çalıştığı şeyde ona yardımcı olmak için direksiyon simidindeki elektronik araçlar aracılığıyla kurulumu nasıl değiştirebileceği ve lastiklerin çektiği belirli derece ve her neyse anlamına geliyor."

Photo by: Red Bull Content Pool Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

"Bu temel olarak, bir yarışı baştan sona okumak alamına geliyor."

"Bence bu, Formula 1'e ilk geldiğinde sahip olduğu bir şeydi ama belki de şu anda gerçekten çok yüksek bir seviyeye çıktı."

"Dolayısıyla, aracı son derece hızlı sürme yeteneği, ancak yine de rezervde daha fazlasına sahip olma yeteneği Max'in çok net bir şekilde sahip olduğu bir özelliği. Birlikte çalıştığım tüm gerçek büyüklerin de aynı olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Verstappen'in birlikte çalışması kolay bir sürücü olup olmadığı sorulduğunda Newey şu yanıtı verdi: "Evet, birlikte çalışması çok kolay bir sürücü."

"Elbette talepkâr, kesinlikle. Ancak geri bildirimleri iyi aşırı karmaşık değil."

"Araçtan ne istediğini nasıl ifade edeceğini biliyor. Yarış mühendisi GP [Gianpiero Lambiase, Red Bull baş mühendisi] ile birlikte çözümler üreteceğimize güveniyor."

"Her zaman başaramıyoruz - Singapur [2023'te Red Bull'un geçtiğimiz sezondaki tek yenilgisi] buna örnek! Ama elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.