Newey: "Verstappen'in 'vahşi' sürdüğünü söyleyenler yanılıyor"

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Max Verstappen, 2016 yılından bu yana Red Bull'da yarışıyor ve Avusturyalı ekibe, son iki yılda iki sürücüler şampiyonluğu getirdi.

Hollandalı sürücünün performansı ve ortaya koyduğu çalışmalar, Red Bull'un efsane tasarımcısı Adrian Newey'den övgü aldı.

Newey, The Race ile yaptığı röportajda şöyle dedi: "Max'in en iyi yanı, eğer direksiyondaysa aracın neler yapabileceğini her zaman görebiliyor olmanız çünkü araca biniyor ve adeta suyunu çıkarıyor."

"Geri bildirimi iyi, lastiklerin nasıl davrandığını ve onları nasıl yöneteceğini biliyor. Onun sürüş tarzını 'vahşi' olarak nitelendirenler yanılıyorlar."

"Muhtemelen geçen yıl Brezilya'da yaptığı şey biraz yaramazcaydı. Suudi Arabistan'da yaptığı ise aptalcaydı. Sanırım orada Lewis'in onu geçememesine sinirlenmişti fakat yine de ona fren testi yapmamalıydı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Diğer tarafta Hamilton'ın Silverstone'da yaptığı şey net bir teknik fauldü. Fakatinsanlar sadece yakın zamanda olanları hatırlıyor gibiler. Bir kişiye damgayı vuruyorlar ve bunun geçmesi zaman alıyor."

"Fakat bana sorarsanız Max'le çalışmak çok kolay. O çok açık sözlü. Ondan bir şeyler yapmasını istersiniz ve o da her zaman bunu yapmaya çalışır."

Newey, ayrıca daha önce çalıştığı pilotlarla Verstappen'i kıyasladı.

"Sebastian [Vettel] seans sonrası yaptığı analizlerde her zaman çok ama çok detay verirdi. Bilgilendirmeleri uzunca bir süre devam ederdi. Seb akşama kadar kalır, araç üstü görüntüleri inceler, verileri gözden geçirir, mühendisiyle konuşurdu. Onun için işe yarayan buydu, bu bir eleştiri değil."

"Max ise o kadar aşırı değil, daha ortada bir yerde."

"Hakkinen ve Raikkonen gibi Fin pilotlarla beş kelime ederdiniz ve ardından onları bir daha bulamazdınız! Özellikle Mika ile oldukça yakın çalıştım, Kimi ile o kadar çalışma fırsatım olmadı. Onun dilini anlamak zaman alırdı tipik bir İngiliz sürücüden farklı şeyler anlatıyordu. Kısa ve öz konuşurdu fakat daha hızlı gitmek için neye ihtiyacı olduğunu belirtmekte çok iyiydi."

"Bunun tam tersi şekilde bazı sürücüler sizinle tüm tur boyunca durmadan konuşurlar ve 17. viraja gelindiğinde, 2. virajı tamamen unutmuş ya da uyuyakalmış olursunuz!"

"Daniel [Ricciardo] ve Max geri bildirim ve bilgilendirme toplantılarına yaklaşım açısından oldukça benzerler. İyiler çünkü bilmeniz gereken şeylere odaklanıyorlar."

"Herhangi bir sorunuz varsa da oturup detaylıca açıklamaktan mutluluk duyuyorlar. Onlarla birlikte çalışmak çok kolay."