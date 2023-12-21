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Newey, Verstappen'in F1'in en iyileriyle ortak olan 'özelliğini' açıkladı

Adrian Newey, Max Verstappen'in içindeki ekstra 'zihinsel rezerv' ile sürüş şeklinin geçmişte birlikte çalıştığı diğer büyük şampiyonları anımsattığını söyledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates with Adrian Newey, Red Bull Racing

Verstappen, takım arkadaşı ve en yakın rakibi Sergio Perez'in iki katından fazla puan toplayarak 2023'teki üçüncü Dünya Şampiyonluğu'nu büyük bir farkla kazandı.

Hollandalı pilot ile Newey tarafından tasarlanan Red Bull RB19'un kombinasyonu, spor tarihindeki en baskın kombinasyonlardan biri olduğunu kanıtladı.

Verstappen ve Red Bull tarafından kazanılan Pilotlar ve Takımlar şampiyonlukları, Newey tasarımları için 24 ve 25 numaralı Formula 1 şampiyonlukları oldu.

Verstappen'in kendi araçlarından biriyle şampiyonluk kazanan yedinci farklı pilot olması ve diğer şampiyonluk kazananların geçmiş yıllarda kendisiyle çalışmış olması nedeniyle Newey en iyi pilotları ve nasıl çalıştıklarını yakından gördü.

Konuyu BBC Sport'a değerlendiren Newey, şampiyonluk için harika bir sürücü, iyi bir araç ve iyi bir motor üçlüsünün bir araya gelmesi gerektiğini söyledi: "Eğer bu bileşenlerden biri zayıfsa, arada bir galibiyet elde edebilirsiniz ama şampiyonluğu kazanamazsınız."

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Verstappen'in 2022'deki 15 galibiyetli bir yılın ardından 2023'te 19 zafer kazanarak tek bir sezonda kazanılan galibiyet rekorunu kırmasıyla birlikte Newey, Verstappen ve diğer büyük pilotların sahip olduğu 'zihinsel rezervin' onları diğerlerinden ayıran şey olduğunu açıkladı.

"Birçok büyük pilotla çalıştığım için yeterince şanslıyım."

"Kişilikleri, her seanstan sonra bilgi alma gibi küçük şeylere yaklaşımları önemli ölçüde farklı olsa da hepsinin ortak noktası, aracı çok fazla zihinsel rezerv bırakarak sürme yeteneğidir."

"Lastikleri nasıl kullandıklarını, yarışın nasıl geliştiğini, ne zaman zorlayacaklarını, ne zaman zorlamayacaklarını, özellikle de bu araçlarda elektronik ayarların yarış boyunca aracın yol tutuşuna uygun şekilde nasıl ayarlanacağını düşünmek için yeterli kapasiteye sahip olarak aracı sürüyorlar. Max bu konuda oldukça başarılı."

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