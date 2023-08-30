Newey Verstappen'i övdü: "Açık bir şekilde tüm zamanların en iyilerinden"

Milton Keynes ekibi 2023 sezonunun ilk 13 yarışını kazanırken, Verstappen de geçtiğimiz hafta sonu Zandvoort'taki kendi evinde düzenlenen yarışta üst üste dokuzuncu zaferini elde etti.

Hollandalı pilot ve ekibi, Newey'nin Williams ve McLaren ile elde ettiği başarıları da içeren kişisel başarı arşivine iki dünya (pilotlar ve takımlar) şampiyonluğu daha eklemeye hazırlanıyor.

Newey, üçüncü şampiyonluğuna doğru ilerleyen Verstappen'in artık en iyiler arasında sayılması gerektiğine inanıyor.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Newey, "Max açıkça tüm zamanların en iyilerinden biri ve oyununun zirvesinde. 21'de şampiyonluğu kazandığından beri üzerindeki baskıyı büyük ölçüde attığını düşünüyorum ve sürüşü de bu sayede çok daha iyi hale geldi."

"Tamamen uyum içinde. Max'in özelliği, tüm gerçek büyükler gibi, aracı neredeyse otomatik olarak kullandığı izlenimine kapılmanız, bu da her şeyi düşünmek için bol miktarda işlem gücü bırakıyor." dedi.

Newey, Williams'ta Nigel Mansell ve Red Bull'da Sebastian Vettel gibi isimlerin neredeyse dominant olduğu yılları içeren bir kariyere sahip olan kendisi için bile 2023 sezonunun ekstra özel olduğunu kabul etti.

Newey, "Hem sürücü hem de takım için bu düzeyde bir tutarlılık ve güvenilirlik elde etmek harika bir şey."

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing Fotoğraflar: Red Bull Racing

"Kariyerim boyunca hiçbir zaman ilk 13 yarışı kazanmayı başardığımız bir takımla çalışmadım. Daha önce ilk altı yarışı falan kazanmıştık ama böylesi olmamıştı."

"Açıkçası takım birlikte çok iyi çalışıyor. Herkesin gerçekten işini düzgün bir şekilde yapıyor olmasının övülmesi gereken bir sonucu."

"Ama komik olan şu ki, daha önce de bilinçli olarak farklı bir şey yapmadığınız bu pozisyonda bulundum, sadece her şey birbirine uyuyor." dedi.

Red Bull'un 2023 aracını geliştirmekten vazgeçmesinin sezonun ikinci yarısında diğerlerinin yetişmesine olanak tanıyıp tanımayacağı sorulduğunda ise Newey, "Muhtemelen. Ancak şu anda çoğu takımın muhtemelen gelecek yıla çoktan girmiş olduğunu tahmin ediyorum."

"Peki diğer takımlar şu an ile yıl sonu arasında ne kadar geliştirme yapacaklar? Bilmiyorum. Biz açıkçası şu anda odağımızı gelecek yıla çevirme eğilimindeyiz." şeklinde cevap verdi.

Newey, takımın Verstappen'in Zandvoort yağmurundaki lastik stratejisini tam olarak doğru yapamadığını kabul ederken, Sergio Perez de olaylı bir yarışın ardından ancak dördüncü olabildi. Her iki sürücü de kırmızı bayraktan hemen önce tam yağmur lastiklerine geçti.

Newey, "Açıkçası, geriye dönüp baktığımızda, yapılacak en doğru şey birinci turda geçiş lastikleri için durmaktı. Ama net değildi. Checo'yu biraz geç, son dakikada durdurduk, bu yüzden lastikler tam olarak hazır değildi ve Max bir sonraki turda yeterince iyiydi. Ondan sonra fazladan bir tur daha dışarıda kalanlar daha çok acı çekti."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

"Ve sonra kuru zemine geri dönerken belki biraz muhafazakâr davrandık ama bunu göze alabilirdik çünkü yeterli farkımız vardı."

"Sonunda doğru turda geçiş lastiklerine geçtik ki bu çok açıktı. Sonra Max ile yoğun yağmur lastiklerine geçişi pozisyon kaybetmeden yapabildik."

"Checo'da ise kötü durumdaydı. Sorun şu ki, makul bir kırmızı bayrak ihtimali olduğunu biliyorduk, ama aynı şekilde, eğer dışarıda kalırsanız ve kırmızı bayrak yoksa, onu çöpe atabilirdik. Yani bu zor durumlardan biriydi." dedi.

Perez spin atıp Tecpro bariyerlerine temas etmekten ve pit girişinde duvara çarpmaktan sonra yola devam etmeyi başardı. Neyse ki takım, Meksikalı'nın aracıyla kırmızı bayrak koşulları altında ilgilenebildi ve tamir edip yarışa döndürdü.

Newey, "Kiriş kanadında biraz hasar vardı ve açıkçası kırmızı bayrak altında tamir etmeyi başardık."

"Eğer kırmızı bayrak olmasaydı, parçalanmadan devam edebilir miydi? Bilmiyorum. Kırmızı bayrak olmasaydı yapısal bütünlüğün sınırındaydı." dedi.