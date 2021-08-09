Newey: "Verstappen şampiyonluk için gereken her şeye sahip"

Max Verstappen, bu yıl Lewis Hamilton karşısında şampiyonluk savaşı veriyor ve geride kalan yarışların ardından yaz arasına, İngiliz pilotun hemen ardında girdi.

Red Bull Racing'in Talking Bull podcast'ine konuk olan Newey, Verstappen hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi: "Max'in her dünya şampiyonunun ihtiyaç duyduğu, zorlukların üstesinden gelmek ve yola devam etmek için gereken çelik gibi sert bir cesareti var."

"Bir yarış hafta sonunda işler ters giderse, o zaman bunu geride bırakıp bir sonrakine odaklanabilir."

"Sürüş yeteneğinin kesinlikle harika olduğunu düşünüyorum, arka kısmın biraz hareket ettiği bir araçla başa çıkabilme yeteneği olağanüstü."

"Bir pilot olarak gerçekten çok olgunlaştı ve bir usta haline geldi."

"Bu yıl hiç hata yapmadı ve puan alamadığı Macaristan, Bakü ya da Silverstone yarışları onun hatası değildi. Fakat her seferinde başını önüne eğdi ve geri dönmeyi başardı. Saf hızı çok iyi."

"Ayrıca Max, mühendislere çok iyi geri bildirimler sağlıyor."

"Hiç durmadan konuşan ve 1. virajın girişinden başlayıp, son virajın çıkışına kadar susmayan bazı sürücüler var. Böyle bir durumda, o zamana kadar uyuyakalırdım ve konsantrasyonumu kaybederdim. Oysa Max'in aracı daha hızlı hale getirmek için ihtiyaç duyduğu önemli kısımlara odaklanma konusunda çok iyi bir dengesi var."

"Baskının onu etkileyeceğini sanmıyorum. Sohbet etmesi çok kolay biri ve çok çeşitli ilgi alanları var. Bence bu, bir F1 sürücüsü için çok önemli. Tek ilgi alanınız F1 ise bu, baskı arttığı zamanı onu çok önemli hale getirebilir. Max bu açıdan, çok iyi bir dengeye sahip."

"Ayrıca Max, aracı daha hızlı hale getirmek için neye ihtiyaç duyduğunu ve kilit noktalara nasıl doğru şekilde dikkat edeceğini de biliyor."

Newey, şu anda şampiyonada geride kalsalar da geri dönebileceklerini düşünüyor.

"İki Avusturya yarışından sonra, şampiyonadaki konumumuz çok iyi görünüyordu. Fakat son iki yarışın ardından her iki şampiyonada da liderin biraz gerisindeyiz. Fakat bu, rekabet seviyesinin bir sonucunu olarak ortaya çıkıyor. Sadece kendini ayakta tutman ve saldırmaya devam etmen gerekiyor."

"Güçlü yanımız, çok istikrarlı bir takım olmamız. Zaferler için mücadele etme deneyimi bize, hızlı bir şekilde gelişmeyi ve ilerlemeye devam etmeyi öğretti."

Newey, takımın yeni pilotu Sergio Perez'in de ekip için faydalı olduğunu belirtti.

"Sergio'nun bu yıl diğer takımlardan edindiği deneyimlerle beraber, takıma katılması çok iyi oldu. Çünkü Mark [Webber] ve Coulthard'dan beri hiç Red Bull programında yetişmemiş bir sürücüye sahip olmadık. Dolayısıyla, başka takımlarda yarışma deneyimine sahip biriyle çalışmak, bize farklı bir bakış açısı ve girdi sağlıyor."