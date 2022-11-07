Newey: "Üniversitedeyken zemin etkisi üzerine eğitim gördüm"

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Red Bull Racing takımının 2022'de elde ettiği etkileyici başarı, büyük ölçüde Adrian Newey önderliğinde tasarlanan RB18 aracının "rakiplerini kıskandıracak" aerodinamik verimliliğinden kaynaklanıyor.

Milton Keynes merkezli ekibin teknik departmanının başında yer alan Newey, eşsiz vizyonu ve deneyimi sayesinde Formula 1'in yeni dönemine herkesten daha iyi hazırlandı.

Red Bull Racing, yeni nesil araçların dalgalanmasıyla alakalı bu yeni fenomenle en iyi şekilde baş eden takımdı.

Red Bull, diğer takımların bu sorunu çözmek için yoğun çaba gösterdiği Bahreyn testlerinin son gününde, bir dizi yeni aerodinamik parça test etti ve sorunu ortadan kaldırdı.

Newey'nin 70'lerin sonu ve 80'lerin başında, Southampton'da gördüğü üniversite eğitiminde bu alana odaklanması, İngiliz mühendisin başarısının ardındaki temel etkenlerden biri gibi görünüyor.

Auto Motor und Sport'un Almanya versiyonuna konuşan Newey, "Üniversitedeyken aerodinamik bir konu olan zemin etkisi üzerinde çalıştık ve eğitimim sırasındaki son projemin konusu bunun motor sporlarında uygulanmasıydı."

"Staj yapmak zorundaydım ve 1980'de tüm yarış takımlarına talepte bulundum ancak çoğu yanıt dahi vermedi. O sırada Fittipaldi'de çalışan Harvey Postlethwaite bana aerodinami departmanında stajyerlik teklifinde bulundu. Sonrasında zaten o bölümün başına geçtim!" dedi.

Adrian Newey Fotoğraf: Erik Junius

Kırk yılı aşkın bir süre sonra, Newey 2022 teknik düzenlemelerini incelemeye başladığında, araçların dalgalanmaya maruz kalacağının farkındaydı.

"Bununla karşılaşacağımızı biliyordum. Ancak beni en çok şaşırtan şey sorunun boyutuydu. Aslında herkesin bunu önceden öngörmüş olması gerekirdi. Bu, yeni nesil araçların doğasıyla alakalı bir olgu."

"Aynı zamanda rüzgar tüneli araştırmalarında ortaya çıkması zor bir sorun. Bir rüzgar tünelinde, model araç belirli bir pozisyonda sabitlenir ve bu tarz bir şeyi üretmek imkansızdır. Ancak bunu tahmin etmenin yolları vardı, bu yüzden de bunun çabucak üstesinden geldik."

"Bahreyn'deki testlerin son gününde test ettiğimiz bir dizi güncelleme, dalgalanma etkisini artık rahatsızlık vermeyecek bir seviyeye indirmemizi sağladı."

"Zemin etkisinin kullanıldığı araçlardaki temel sorun, sürücünün aerodinamik dengenin sınırında sürüş yapma eğiliminde olması ve bu sınırı aşınca da dalgalanmanın başlaması. Yere basma gücü ve dalgalanma arasındaki doğru uzlaşmayı bulmak kolay değildir. İlk denememizde biz de doğru dengeyi sağlayamadık." dedi.

Fakat Newey'e göre her şey sadece aerodinamiyle bağlantılı değil. Newey sözlerine şöyle devam etti: "Fitipaldi takımındayken Silverstone'da kauçuk yaylarla testler yaptık. Harvey Postlethwaite bu tür şeyleri severdi. Ancak bu parçaların yalnızca dalgalanmayı artırdığı ortaya çıktı." "Araç düzlüklerde aşırı yalpalıyordu. O an mekanik parametrelerin de bu konuda rol oynayabileceğini anladık. Gerçek şu ki bu tür araçları ayarlardan ciddi tavizler vermeniz gerekiyor." "İşin püf noktası, yerden yükseklik, yere basma gücü ve dalgalanma arasındaki en uygun dengeyi bulmaktır. Elbette 40 yıl önce şu an sahip olduğumuz modelleme teknolojilerine sahip değildik. Kendi bilgimize daha fazla güvenmek zorundaydık. Öte yandan, o günlerdeki teknik düzenlemeler daha fazla özgürlüğe izin verdi…”