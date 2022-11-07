Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Sky F1, Meksika GP boykotu sonrası Red Bull ile görüşecek Sonraki / Formula 1, Amazon ile ortaklığını yeniledi
Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Newey: "Üniversitedeyken zemin etkisi üzerine eğitim gördüm"

Üniversitedeki son projesi zemin etkisinin motor sporlarına etkisi olan Adrian Newey'nin bu yılki başarısı hiç de tesadüf görünmüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Newey: "Üniversitedeyken zemin etkisi üzerine eğitim gördüm"
Haberi dinle

Red Bull Racing takımının 2022'de elde ettiği etkileyici başarı, büyük ölçüde Adrian Newey önderliğinde tasarlanan RB18 aracının "rakiplerini kıskandıracak" aerodinamik verimliliğinden kaynaklanıyor.

Milton Keynes merkezli ekibin teknik departmanının başında yer alan Newey, eşsiz vizyonu ve deneyimi sayesinde Formula 1'in yeni dönemine herkesten daha iyi hazırlandı.

Red Bull Racing, yeni nesil araçların dalgalanmasıyla alakalı bu yeni fenomenle en iyi şekilde baş eden takımdı.

Red Bull, diğer takımların bu sorunu çözmek için yoğun çaba gösterdiği Bahreyn testlerinin son gününde, bir dizi yeni aerodinamik parça test etti ve sorunu ortadan kaldırdı.

Newey'nin 70'lerin sonu ve 80'lerin başında, Southampton'da gördüğü üniversite eğitiminde bu alana odaklanması, İngiliz mühendisin başarısının ardındaki temel etkenlerden biri gibi görünüyor.

Auto Motor und Sport'un Almanya versiyonuna konuşan Newey,  "Üniversitedeyken aerodinamik bir konu olan zemin etkisi üzerinde çalıştık ve eğitimim sırasındaki son projemin konusu bunun motor sporlarında uygulanmasıydı."

"Staj yapmak zorundaydım ve 1980'de tüm yarış takımlarına talepte bulundum ancak çoğu yanıt dahi vermedi. O sırada Fittipaldi'de çalışan Harvey Postlethwaite bana aerodinami departmanında stajyerlik teklifinde bulundu. Sonrasında zaten o bölümün başına geçtim!" dedi.

Adrian Newey

Adrian Newey

Fotoğraf: Erik Junius

Kırk yılı aşkın bir süre sonra, Newey 2022 teknik düzenlemelerini incelemeye başladığında, araçların dalgalanmaya maruz kalacağının farkındaydı.

"Bununla karşılaşacağımızı biliyordum. Ancak beni en çok şaşırtan şey sorunun boyutuydu. Aslında herkesin bunu önceden öngörmüş olması gerekirdi. Bu, yeni nesil araçların doğasıyla alakalı bir olgu."

"Aynı zamanda rüzgar tüneli araştırmalarında ortaya çıkması zor bir sorun. Bir rüzgar tünelinde, model araç belirli bir pozisyonda sabitlenir ve bu tarz bir şeyi üretmek imkansızdır. Ancak bunu tahmin etmenin yolları vardı, bu yüzden de bunun çabucak üstesinden geldik."

"Bahreyn'deki testlerin son gününde test ettiğimiz bir dizi güncelleme, dalgalanma etkisini artık rahatsızlık vermeyecek bir seviyeye indirmemizi sağladı."

"Zemin etkisinin kullanıldığı araçlardaki temel sorun, sürücünün aerodinamik dengenin sınırında sürüş yapma eğiliminde olması ve  bu sınırı aşınca da dalgalanmanın başlaması. Yere basma gücü ve dalgalanma arasındaki doğru uzlaşmayı bulmak kolay değildir. İlk denememizde biz de doğru dengeyi sağlayamadık." dedi.

Fakat Newey'e göre her şey sadece aerodinamiyle bağlantılı değil.

Newey sözlerine şöyle devam etti: "Fitipaldi takımındayken Silverstone'da kauçuk yaylarla testler yaptık. Harvey Postlethwaite bu tür şeyleri severdi. Ancak bu parçaların yalnızca dalgalanmayı artırdığı ortaya çıktı."

"Araç düzlüklerde aşırı yalpalıyordu. O an mekanik parametrelerin de bu konuda rol oynayabileceğini anladık. Gerçek şu ki bu tür araçları ayarlardan ciddi tavizler vermeniz gerekiyor."

"İşin püf noktası, yerden yükseklik, yere basma gücü ve dalgalanma arasındaki en uygun dengeyi bulmaktır. Elbette 40 yıl önce şu an sahip olduğumuz modelleme teknolojilerine sahip değildik. Kendi bilgimize daha fazla güvenmek zorundaydık. Öte yandan, o günlerdeki teknik düzenlemeler daha fazla özgürlüğe izin verdi…”

Biletler
paylaşım
yorumlar
Sky F1, Meksika GP boykotu sonrası Red Bull ile görüşecek
Önceki haber

Sky F1, Meksika GP boykotu sonrası Red Bull ile görüşecek
Sonraki haber

Formula 1, Amazon ile ortaklığını yeniledi

Formula 1, Amazon ile ortaklığını yeniledi
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
MotoGP Valensiya GP: Rins, Suzuki'ye son zaferini getirdi, Bagnaia 2022 şampiyonu oldu! Valencia GP
MotoGP

MotoGP Valensiya GP: Rins, Suzuki'ye son zaferini getirdi, Bagnaia 2022 şampiyonu oldu!

MotoGP Valensiya GP: Martin arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda! Valencia GP
MotoGP

MotoGP Valensiya GP: Martin arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda!

Özel röportaj: Ayhancan Güven, Porsche ile LMDh'ye mi geçecek yoksa GT'de mi kalacak?
TÜRK SPORCULAR

Özel röportaj: Ayhancan Güven, Porsche ile LMDh'ye mi geçecek yoksa GT'de mi kalacak?

Son Haberler

Krack: "İyi sonuçlar, Vettel'in motivasyonunu arttırdı"
Formula 1 Formula 1

Krack: "İyi sonuçlar, Vettel'in motivasyonunu arttırdı"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, son yarışlardaki performans artışlarının Sebastian Vettel'in motivasyonunu da etkilediğini düşünüyor.

Madde madde 2022 Meksika GP: Neler öğrendik?
Formula 1 Formula 1

Madde madde 2022 Meksika GP: Neler öğrendik?

Genel itibariyle sıkıcı geçtiğini söyleyebileceğimiz Meksika GP için editörümüz Altay Gök'ün kısa değerlendirmesi sizlerle!

Quartararo: "Bugün galibiyete ulaşma şansımız yoktu"
MotoGP MotoGP

Quartararo: "Bugün galibiyete ulaşma şansımız yoktu"

Valencia'da galibiyete ulaşma şansı olmadığını söyleyen Fabio Quartararo, yine de iyi bir yarış geçirdiğini ve gelecek sezon çok daha iyi döneceğini söylüyor.

Horner: "Bu yıl gridin yarısı bütçe sınırı aşabilir"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Bu yıl gridin yarısı bütçe sınırı aşabilir"

Christian Horner, bu yıl gridin "yarısının" bütçe sınırını aşacağını düşünüyor ve onlara ne ceza verileceğini çok merak ediyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.