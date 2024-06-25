Newey tatilde, Ferrari ve Aston Martin ise hâlâ onu kadrolarına katmak için mücadele ediyorlar

Adrian Newey, Red Bull ile yollarının ayrıldığı açıklamasından günler sonra Forest Gump gibi kendisinin de "biraz yorgun hissettiğini" söylediğinde gerçekten öyle hissediyordu.

Newey’in eşi Amanda da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bunu doğruladı.

Son günlerde Ferrari ve Aston Martin'in Adrian Newey'nin imzası için mücadele ettiği konuşuluyor. Red Bull, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, uzun süredir takımın tasarım dehası olan Newey'nin 2025'in ilk çeyreğinde takımdan ayrılacağını, ancak hemen F1 görevlerinden çekileceğini duyurdu.

Newey, uzun yıllar boyunca tasarım işinde yer aldıktan sonra, 2021 şampiyonluk mücadelesinin getirdiği baskının ardından rahatlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Sky Sports'a verdiği demeçte, "F1 insanı tüketiyor, uzun süredir bu işin içindeyim."

"2021, Mercedes ile şampiyonluk mücadelesi ve aynı zamanda şimdiki nesil araçların babası olan RB18'in araştırma ve geliştirmesini yapmakla geçen çok yoğun bir yıldı. Sonunda, Forrest Gump'ın dediği gibi, 'Biraz yorgun hissediyorum'." dedi Newey.

Ve gerçekten de yorgundu, tasarım efsanesi İngiliz kırsalında biraz zaman geçirerek rahatlıyor ve belki de enerji topluyor.

Eşi Amanda, X'te "Adrian size yorgun olduğunu ve bir tatile ihtiyacı olduğunu söyledi." Yazarak Newey’in tatilin keyfini çıkarırken bir fotoğrafını paylaştı.

Amanda and Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak Newey arkasına yaslanıp dinlenirken, Formula 1'in dedikodu değirmeni durmak bilmiyor. Başlangıçta Ferrari ile ilişkilendirilen ve bir Scuderia temsilcisi ile bir havaalanında özel görüşmeler yaptığı söylenen Newey, şimdi Aston Martin ile ilişkilendiriliyor.

PlanetF1.com'a göre, Aston Martin onun imzası için önde gelen adaylardan biri haline geldi ve son zamanlarda Aston Martin'de 'gizli bir fabrika ziyareti' yaptığı da iddia ediliyor.

Ancak, 65 yaşındaki tasarım efsanesi F1 padoğuna geri dönme kararı vermeden önce birkaç rahatlatıcı tatil daha yapabilir. Geçen ay planları sorulduğunda, "Mandy, eşim ve köpeklerle birlikte muhtemelen seyahat edeceğiz, bir karavan alıp Fransa'ya doğru seyahat edeceğiz ve hayatın tadını çıkaracağız,"

"Ve belki bir noktada, bu havada kalıp bir sonraki maceramın bunlar olacağını söyleyeceğim, ama şu an için bir plan yok." dedi Newey