Newey: "Takıma katkı sağlayamadığım gün emekli olacağım"
Adrian Newey, bir gün takımına katkı sağlayamadığını gördüğünde, spordan emekli olacağını söylüyor.
Formula 1 tarihinin hatta motor sporları tarihinin en başarılı tasarımcılarından birisi olan Adrian Newey, başarılarına her geçen yıl yenilerini ekliyor.
Newey imzalı araçlar son üç sezonda üç pilotlar ve iki takımlar şampiyonluğu kazandı. Bunun öncesinde de yine pek çok başarı elde etmişti.
Newey'nin Red Bull ile uzun vadeli anlaşması bulunuyor ve bu anlaşma kapsamında hem F1 hem de farklı programlarla ilgileniyor.
2024 Red Bull RB20 üzerinde de aktif şekilde çalışan Newey, bu yıl 64 yaşına girdi ve sadece "katkı verdiğine inanmadığı zaman" emekli olacağını söyledi.
The Telegraph'a konuşan Newey, "Sanırım 50 yaşımdayken 60'ıma geldiğimde bir kumsalda yatıyor olacağımı düşünüyordum."
"Fakat gerçek şu ki bunu yapıyor olsaydım sıkılırdım. Kendimi tanıyorum, sıkılacağımı biliyorum. Mario Andretti'nin yarış mühendisiyken, 47 yaşında olmasına rağmen hâlâ rekabetçi olduğunu gördüm."
"Daha sonra kazalar yapıp, rekabet seviyesi azalmaya başlamadan birkaç yıl önce 'Eskisi kadar becerikli değilim ama insanlar benim araç kullanmamı sağlayacak kadar aptal olduğu sürece, eğer keyif de alıyorsam yarışmaya devam edeceğim' demişti. Bence bu bakış açısı, olaylara bakma konusunda harika bir yoldu."
"Kendimi rahatsız hissedersem veya başkaları bana artık verdiğim katkıların önemli olmadığını söylerse, bunu dikkate almam gerekecek çünkü yapmak isteyeceğim son şey takımımı hayal kırıklığına uğratmak olur."
"Şimdilik hâlâ katkıda bulunabileceğimi hissediyorum. Umarım bunu yapabiliyorumdur." dedi.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, celebrate in Parc Ferme after the Sprint
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