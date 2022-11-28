Newey: "Şu anda konseptimiz iyi şekilde çalışıyor fakat 'en iyisi' diyemem"

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Adrian Newey, yeni kurallar açıklandığında, mevcut düzenlemeleri eleştiren isimlerin başında geliyordu çünkü bu kuralların tasarımcıların fikirlerini kısıtladığını savunuyordu.

Ancak kuralalr üzerinde çalışmaya başladıkça, fikri değişmeye başladı çünkü kurallarda fark yaratılabilecek pek çok nokta olduğunu gördü.

Bu yıl tasarladığı RB18'le Red Bull'a çifte şampiyonluk sevinci yaşatan Adrian Newey, Auto Motor und Sport'a şöyle dedi: "Yeni araçlar üzerinde çalışırken fikrimin değiştiğini kabul etmeliyim."

"Yönetmelikler, bir bütün olarak şasinin ve özellikle de ön kanadın gelişimi açısından çok kısıtlı ancak şaşırtıcı oranda serbestlik bulunan başka alanlar da var."

"Buna örnek olarak sidepodları ve tabanın alt kısmını verebiliriz. Her takımın farklı bir sidepodu olmasından dolayı taraftarlar, araçları kolayca ayırt edebilir, ki bu da iyi bir şey."

"Genel olarak bu araçlar yepyeni olduğu için onlarla çalışmak çok daha ilginç hale geldi. Hepimiz onlarla başa çıkmayı öğrenmek zorunda kalıyoruz."

"Geçen yılki şasiler uzun bir gelişim sürecinin ürünüydü, çünkü düzenlemeler uzun süre sabit kalmıştı. Kurallar sürekli olarak güncellense de aynı prensibe dayanıyordu."

Newey, henüz kimsenin en doğru konsepti seçmediği görüşünde

Adrian Newey Fotoğraf: Erik Junius

"Bu sezonun başında iki takım aynı seviyedeydi: Ferrari ve Red Bull. Sezon sonuna doğru Mercedes de buraya katıldı. Doğrusu aradaki farkın daha belirgin olmasını bekliyordum. Ancak tasarımcılar olarak hiçbirimiz konsept seçiminde tam olarak doğru şeyi yapmadık."

"Örneğin bizimle Ferrari'nin aracına bakarsanız sidepodların tamamen farklı olduğunu görürsünüz. Oysa F1-75 de temelde RB18 kadar hızlı. Yani daha etkili başka çözümler bulunabilir."

"Kanatları sidepodu hesap etmeden geliştiremezsiniz çünkü her şey sadece bir bütün olarak çalışıyor. Ferrari'nin sidepod tasarımı, bizim tabanımızda işe yaramaz. Aynı şey tam tersi için de geçerli. Bu unsurlar her zaman birbiriyle bağlantılıdır."

"Ayrıca Mercedes yeni tasarımıyla herkesi şaşırttı ve kurallarda bazı gri alanları kaçırdığımızı gösterdi. Yine de birisinin onların sıra dışı çözümünü kopyalamayı düşüneceğine inanmıyorum."

"Tabii ki dışarıdan bakarak karar vermek zordur. Sezon boyunca Mercedes için işler giderek daha iyiye gidiyordu ve açıkçası konseptlerini ayrıntılı olarak incelemek için zamanımız olmadı. Bütçe sınırı altında çalışıyoruz ve artık böyle lüksleri göze alamayız. Bu yüzden önce daha umut verici görünen alanları seçiyoruz."

"Konseptimizi geliştirmeye devam edeceğiz çünkü bu konuda en iyi işi biz yaptık. Ancak tasarımımızın en iyisi olduğunu iddia etmeye cüret edemem. Belki de yakında birileri daha ilginç bir fikirle ortaya çıkabilir."

Newey, birinin henüz kimsenin aklına gelmeyen çok etkili bir çözüm bulabileceğini göz ardı etmiyor.

Newey, "Çift katmanlı difüzörü hatırlayın. Düzenlemelerde bu gibi gri alan her zaman oluyor. Sadece bunu bulmak uzun zaman alıyor." dedi.