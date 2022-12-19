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Formula 1 Haberler

Newey, sezon başlarken RB18'in çok ağır olmasından ötürü hayal kırıklığına uğramış

Red Bull teknik direktörü Adrian Newey, RB18'in sezon başlarken ağırlık sınırının epey üstünde olduğunu ve bu nedenle zor anlar yaşadıklarını itiraf ediyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Newey, sezon başlarken RB18'in çok ağır olmasından ötürü hayal kırıklığına uğramış
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Yeni kuralların ilk sezonuna zorlu bir başlangıç yapan Red Bull, sezon ilerledikçe araçtaki sorunları çözdüğü gibi getirdiği her güncellemeyle daha da iyiye gitti.

Sonuç, takımın sezonun ikinci yarısındaki 11 yarışın 10'unda galibiyete ulaşması ve bitime dört yarış kala pilotlar, üç yarış kala ise takımlar şampiyonluğunu ilan etmesi oldu.

Son zamanların en dominant araçlarından biri olan RB18'e imza atan Newey, tüm başarıya rağmen araçtan genel olarak memnun olmadığını itiraf ediyor.

Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte Newey, "Ağırlığı beklenenden daha fazla artıran pek çok faktör bir araya geldi, özellikle lastikler başlangıçta düşündüğümüzden daha ağırdı."

"Bir araç tasarlarken ilk aşamalarda tahmini ağırlık toleransları üzerinde çalışırsınız. Ağırlık sınırına yakın olacağımızı düşünmüştük, aslında sınırın çok üzerindeydik."

"Yandan çarpışma testini geçmekte sorun yaşadık ve şasideki yapıyı güçlendirmek zorunda kaldık, bunun bedelini de fazladan ağırlık olarak ödedik."

"Kaporta gibi bazı parçalar çok ağırdı çünkü aceleyle bir araya getirilmişlerdi. Sonra bazı aptalca parçalar da vardı. Ayaklık bir kilogram fazla ağırdı, nitekim son dakikada tasarlanmıştı." dedi.

Ancak takım sezon ilerledikçe aracı hafifletmeyi başardı, bu sadece Newey ve mühendislerine aracı ayarlama konusunda yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda aracın lastik yönetimi alanında büyük bir adım atmasını da sağladı.

Newey, "Sezonun ilk bölümünde aracımızı ayarlamak çok zordu. Araç sadece belli aralıklarda çalışabiliyordu, bunun bir zayıflık olduğunu fark ettik ve özellikle bunun üzerinde çalıştık."

"Buna ek olarak aracı hafiflettik, bu durum tek tur performansımızın artmasını ve lastik aşınmasının azalmasını sağladı." dedi.

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