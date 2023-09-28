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Newey: "Senna öldükten sonra F1'i bırakmayı bile düşündüm"

Ayrton Senna hakkında konuşan Adrian Newey, kariyerinin en büyük pişmanlığı olarak 1994 araçlarını gösteriyor ve bir ara Formula 1'i bırakmayı dahi düşündüğünü itiraf ediyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid

F1 tarihinin en iyi isimlerinden Senna'nın Imola'da talihsiz bir şekilde vefat etmesinden tam 29 sene geçti, ancak acısı motor sporları camiası için halen taze.

O yıl Williams'a geçiş yapan ve Adrian Newey isimli genç bir mühendisle çalışma fırsatı bulan Senna, takımda geçirdiği kısa süre boyunca herkesi etkilemeyi başarmıştı.

Beyond the Grid podcast'ine konuşan Newey, "Ne yazık ki Ayrton ile çok kısa bir süre çalışabildim."

"Sanırım bu konuda eskisi kadar kötü değilim ama rekabetçi yönümün bir parçası da Ayrton gibi her yıl mücadele ettiğiniz biri olduğunda, onu şeytanlaştırmıyorsunuz ama bir nevi düşmanınız oluyor."

"Bu yüzden onunla ara sıra karşılaşıyordum ama 1993 yılının sonunda fabrikayı ilk kez ziyaret edene kadar onunla hiç konuşmamıştım."

"Kendisiyle tanıştırıldım ve hemen ardından 'rüzgar tüneli modelini görebilir miyim?' diye sordu. Böylece rüzgar tüneline doğru yürüdük.

"Rüzgar tüneline varır varmaz dizlerinin üzerine çöktü, aracın altına baktı, neyi farklı yaptığımızı, bu araçta bir önceki yılın aracından farklı olanın ne olduğunu, bunu neden yaptığımızı vesaire sordu. Olağanüstü derecede meraklıydı."

"Bunu bilmesine gerek olmadığını iddia edebilirsiniz. Ama onun için sahip olabileceği her türlü bilgiyi istiyordu çünkü bu bilgiler gelecekte bir noktada işine yarayabilirdi."

"Sanırım, birlikte çalıştığım diğer tüm sürücülerden daha fazla, onun hakkında benzersiz bulduğum şeyin bu olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Ayrton Senna, Williams FW16 Renault

Ayrton Senna, Williams FW16 Renault

Fotoğraf: Motorsport Images

Özellikle 1994 sezonunu değerlendiren Newey, pasif süspansiyona geri dönüşün sürüş kalitesine büyük bir maliyeti olduğunu kabul etti.

Newey, "Imola'daki kazanın nedeni ne olursa olsun, 1994 aracı benim en büyük pişmanlıklarımdan biri."

"Araç hakkında kesinlikle söyleyebileceğiniz tek şey aerodinamik olarak dengesiz olduğuydu."

"Aktif süspansiyonla iki yıl geçirdikten sonra pasif süspansiyona geri dönüşte aracın aerodinamiğini ve sürüş yüksekliği aralığını tamamen mahvettim.

"Sürmesi çok ama çok zor bir otomobildi ve pist ne kadar engebeli olursa bu durum o kadar kötüleşiyordu. Imola da oldukça engebeli bir pistti, bu yüzden o araçla sıralama turlarında yaptıkları gerçekten etkileyiciydi."

"Ayrton'un kendine olan güveni ve araç kontrolüne olan inancı sayesinde her zaman bunu denerdi. Araç kontrolü ve konsantrasyonu oldukça olağanüstüydü." dedi.

Son olarak Senna'nın ölümünün ardından F1'i bırakmayı düşünüp düşünmediği sorulan Newey, "Bunu düşündüm, kendinizi ve ne yaptığınızı sorgulamazsanız aptalsınızdır."

"Her şeyden önce bu oldukça bencilce olurdu çünkü Patrick [Head, Williams mühendislik direktörü] ya da ben ya da ikimiz birden bırakmaya karar verseydik, takımı tam bir kargaşa içinde bırakmış olurduk."

"Tüm hatalarda olduğu gibi, kazaya neyin yol açtığından bağımsız olarak, kazaya neyin yol açmış olabileceğine dair olasılıklardan ders çıkarmanız ve buna tepki verdiğinizden emin olmanız ve bunun bir daha olmasını engellemek için uygun önlemleri almaya çalıştığınızdan emin olmanız gerekir." dedi.

Ayrton Senna, Adrian Newey and David Brown in the Williams garage

Ayrton Senna, Adrian Newey and David Brown in the Williams garage

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

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Vandoorne'un planı, WEC-FE-F1 programlarını bir arada sürdürmek

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