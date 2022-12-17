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Formula 1 Haberler

Newey: "Rüzgar tüneli kullanım kısıtlamasının takım üzerinde etkisi olacak"

Red Bull'un tasarımcısı Adrian Newey, 2023'ün takım için zorlu bir yıl olacağını düşünüyor.

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Newey: "Rüzgar tüneli kullanım kısıtlamasının takım üzerinde etkisi olacak"
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FIA, geçen yıl sunulan raporlarla ilgili yaptığı incelemelerin ardından Red Bull'un 2021 bütçe sınırını aştığına karar verdi.

Avusturyalı ekip, sınırı kurallarda "hafif" olarak tabir edilen şekilde aştı ancak FIA, hiçbir aşıma müsamaha göstermek istemediği için takıma iki ayrı ceza verdi. Bunlardan ilki yedi milyon euro para cezası, diğeri ise rüzgar tüneli süresinde kısıtlama oldu.

Mali cezanın takım üzerinde büyük bir etkisi olmayacak çünkü halihazırda takımın önemli sponsorları var ve bunu telafi edebilirler. Ancak rüzgar tünelini %10 daha az kullanacak olmaları, zaten 2022 şampiyonu oldukları için en az rüzgar tüneli kullanımına sahip olacakları için ciddi bir sorun haline gelebilir.

Red Bull'un baş tasarımcısı Adrian Newey tam olarak bundan ötürü 2023'te büyük bir meydan okumayla karşı karşıya olduklarını düşünüyor.

Newey, "Bunun bize tur başına kaç ondalığa mâl olacağını tahmin etmek zor."

"Ceza, daha az parça ve fikir test edebileceğimiz anlamına geliyor."

"En ideali bir parçayı tek seferde hatasız şekilde geliştirmektir, o zaman rüzgar tüneli süresindeki kısıtlama büyük bir sorun yaratmaz. Ancak gerçekte, işler farklı şekilde sonuçlanır ve bazı bileşenleri birkaç kez gözden geçirip, yeniden test etmemizi gerekir."

"Gelecek yıl, tabanı kenarı da 15 milimetre yükseltilecek ve bu da aerodinami üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak."

"Rüzgar tüneli kısıtlamasının takım üzerinde kesinlikle etkisi olacağını düşünüyorum." dedi.

Rakipler de yerinde saymıyor

Newey'nin dikkat çektiği bir diğer noktada rakip takımların ön tarafa yükselebilmek için ortaya koyduğu çaba.

"Ferrari yerinde durmuyor. Geçen yıl bazı dayanıklılık sorunları yaşadılar ve aracın zayıf olduğu noktaları bulacaklar."

"Mercedes de göz ardı edilemez. Yılın büyük bir bölümünde çok hızlı değillerdi ama örneğin son yarışlara bakarsanız, geri dönüş yolunu bulmuş durumdalar."

"Her halükarda bizim için zor bir yıl olacak."

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