Newey: "Teorik olarak takımda herkesten ben sorumluyum"

Formula 1'in üst düzey takımlarının birçoğu yeniden yapılanma dönemleri geçirirken Red Bull, personelinin sunabileceği en iyi performansı ortaya çıkarmalarına olanak tanıyan uzun bir istikrar dönemine sahip oldu.

Takım patronu Christian Horner ve motor sporları danışmanı Helmut Marko'nun yanı sıra, Adrian Newey de 2007'de takıma katıldı.

O zamandan beri geçen 16 yıl boyunca Newey'in tasarımları altı Pilotlar Şampiyonluğu ve beş Takımlar Şampiyonluğu getirdi ve Milton Keynes merkezli takım, 2023'te her iki şampiyonluğu da bir kez daha elde etmeye kararlı.

Newey, takımın gücünün bir kısmının üst yönetimdeki istikrarda yattığına inanıyor. Newey'nin altında Pierre Wache, 2013'te Red Bull'a katıldıktan sonra şirket içi bir terfi ile 2018'den bu yana teknik direktör olarak görev yapıyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, the Red Bull team celebrate victory Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Baş Tasarımcı Craig Skinner 2006'dan beri Red Bull'da CFD mühendisi olarak başlayıp kariyerinde ilerlerken, aero lideri Enrico Balbo Mercedes'ten geçiş yaptıktan sonra Ocak 2018'de Red Bull'da çalışmaya başladı.

Performans mühendisliği müdürü Ben Waterhouse ise 2017'de Red Bull'a geçmeden önce BMW-Sauber ve Toro Rosso'da çalıştı.

Newey Sky Italy'ye verdiği demeçte, "Teorik olarak herkesten ben sorumluyum ama olaya asla bu şekilde bakmıyorum."

"Herkesi iletişim kurmaya teşvik ettiğimiz ve e-posta kültürünü en aza indirdiğimiz çok düz bir yapı yönetmeye çalışıyoruz."

"Bence bu, çalışmaya dahil olan çok fazla kişiye sahip olmakla ilgili, ayrıca çok iyi kıdemli mühendislerimiz de var." dedi.