Newey, Renault ile yaşadıkları hayal kırıklığı nedeniyle neredeyse Ferrari'ye katılacakmış

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Ferrari'nin, Williams, McLaren ve Red Bull ile şampiyonluklar kazanan Newey'i Maranello'ya getirmek istediği biliniyordu.

Scuderia, Red Bull'un şampiyonluğu Mercedes'e kaybettiği 2014 yılında, tasarım gurusuna üçüncü kez yaklaştı.

Newey, İtalyan takımın "saçma bir şekilde fazla" olan finansal teklifi hakkında daha önce konuşmuştu ve Red Bull, maaşını iki katından daha fazla artırmıştı.

Newey, bu teklifi ciddi bir şekilde değerlendirdiğini söyledi. Fakat Red Bull yüzünden değil, Renault ve yetersiz performans gösteren V6 motoru yüzünden başka bir takımı düşündüğünü açıkladı.

Newey, The Race'e şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, her şey beni hayal kırıklığına uğratmıştı."

"Neredeyse Ferrari'ye katılıyordum ama bunu yapmadım. Red Bull'da mutlu olsam ve takım değiştirmeyi gerçekten istemesem de, bunu düşünmemi sağlayan tek şey rekabetçi olmayan bir motorumuzun olmasıydı."

"Gerçekten rekabetçi olmaktansa, F1'de olmanın getirdiği pazar ile daha çok ilgileniyor gibi görünen bir tedarikçimiz vardı."

"Eğer rakiplerinden daha aşağıda bir güç ünitesiyle gelen ama düzeltmek ve ilerlemek için gerçekten isteği olan bir motor ortağınız varsa, bunu kabul edersiniz."

"Fakat geride kaldığının farkında olmayan ve herhangi bir şey yapmakla ilgilenmeyen bir ortakla çok zor. Bu da motivasyon kaybetmeme sebep oldu. F1'den hâlâ keyif alıyordum ama o şekilde değil."

Fakat İngiliz, nihayetinde takım değiştirmemeye karar verdi.

Newey, Red Bull'da kaldı ama Formula 1'e ara vererek, Americas Cup'ta Ben Ainslie ile çalıştı ve aynı zamanda Valkyrie yol otomobilinde Aston Martin ile işbirliği yaptı.

Newey, "Takım değiştirmek istemedim ve o noktada, yol otomobili projesi geldi."

"Bu bir süreliğine beni meşgul tuttu ve motive etti. Daha sonra Honda ile anlaşma imzaladık ve tam olarak orada olmasa da, istekleri ve motivasyonları olan bir ortağımız olduğu açıktı. Bu işleri değiştirdi." dedi.

Adrian Newey, Red Bull Racing Teknik Şef ve Gino Rosato, Ferrari Fotoğraf: Sutton Images

63 yaşındaki Newey, Formula 1'den ne zaman ayrılmayı düşündüğü hakkında konuştu.

Newey, "Bu güzel bir soru. Tasarımı seviyorum."

"Tasarımın rekabet ile birleşmesi benim kariyerim oldu ve çok fazla keyif aldım. Fakat elbette bu kendi baskılarını da beraberinde getiriyor."

"63 yaşındayım ve hiçbir şey yapmadan dursaydım, sıkılırdım. Her zaman bir hobimle ilgileneceğimi düşündüm. Motosikletleri yeniden inşa etmek ve bu tür şeyler. Bunun beni bir süre meşgul tutacağını düşünüyorum ama nihayetinde ondan da sıkılırım."

"Bu yüzden belki de genel bir bakış sağlayacağım bir pozisyonda olmaya çalışabilirim. Sanırım Rory Byrne de şu anda Ferrari'de bunu yapıyor ve oldukça güzel bir yer. Yeter ki olumlu yönde bir katkınız olsun."

"Dikkat dağınıklığı olmaktan nefret ederim. Onların, 'Bugün Adrian gelecek.' demeleri, dizginleri sorumlu birine teslim etmek anlamına gelir ve bunu yararlı buldukları sürece sadece katkıda bulunurum." dedi.