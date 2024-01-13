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Newey reddettiği 'çılgın' F1 dışı proje teklifini açıkladı

Adrian Newey, Red Bull ile F1 dünyasını fethettikten sonra bunun "büyüleyici" bir girişim olacağını kabul ederek bir uzay aracı üzerinde çalışma şansını geri çevirdiğini açıkladı.

Editör Burak Yasul
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Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid

Newey, Red Bull, McLaren ve Williams için tasarladığı otomobillerle 12 Markalar ve 13 Pilotlar Dünya Şampiyonluğu kazanarak Formula 1 tarihinin en başarılı mühendislerinden biri haline geldi.

Üç kez Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen (19 zafer) ve Sergio Perez (iki) ile geçen sezon 22 yarışın biri hariç tamamını kazanan 2023 model Red Bull RB19, Newey'in tartışmasız en büyük eseri.

Newey son yıllarda F1 dışındaki ufukları keşfetme eğilimi göstermiş, Red Bull'un sponsorluk anlaşması sırasında Aston Martin için Valkyrie hiper otomobilini geliştirmişti.

Uzay yarışı Newey'nin henüz kazanamadığı birkaç yarıştan biri olmaya devam ederken, Red Bull teknoloji gurusu bir keresinde bir Amerikan kuruluşunun kendisine bir roket tasarlaması için teklifte bulunduğunu açıkladı.

Ancak Newey, sonsuzluğa ve ötesine gitmektense, Red Bull'a şampiyonluk kanatları kazandıran motor sporlarının sunduğu mücadeleyi tercih ettiğini itiraf etti.

Newey'nin tasarladığı bir uzay aracının eğlenceli olacağını söyleyen Newey, resmi Top Gear web sitesine şunları söyledi "Bence tehlikeli."

"Tek parça halinde geri gelmeleri gerekiyor."

"Aslında, bir Amerikan şirketi beni aradı, yaklaşık 10 yıl önce, bir uzay aracı üzerinde çalışmak üzere onlara katılmakla ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sordu."

"Büyüleyici olurdu ve 60'lardaki uzay yarışı inanılmaz derecede teşvik edici olmalı." dedi.

Newey'nin yorumları, Red Bull'un 2023'te bu kadar baskın olmasının 'tamamen sürpriz' olduğunu itiraf etmesinin ardından geldi ve F1'in yer etkisi kurallarının ikinci sezonunda takımın avantajının azalmasını beklediğini itiraf etti.

Newey, "2022 sezonunda şasi tarafında 1983'ten bu yana venturi kanallarına sahip araçlara geri dönülmesi açısından en büyük düzenleme değişikliğini yaşadık."

"İkinci yıla girerken, kış boyunca neredeyse hiçbir düzenleme değişikliği yapılmadığı ve aslında bir evrim aracı kullandığımız için, avantajımızın ortadan kalkmasa bile azalacağını düşündük."

"Açıkçası, işler bu şekilde gelişmedi." dedi.

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