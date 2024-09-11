Newey'den, Red Bull'un yaşadığı düşüşün kendisiyle 'bağlantılı' olduğu iddialarına yanıt
Adrian Newey, Red Bull'un performansındaki düşüşün kendisinin gelecek sezon takımdan ayrılacağını açıklamasıyla aynı zamana denk geldiği iddialarına yanıt verdi.
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, speaks with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mart 2025'te Red Bull'dan ayrılmasının ardından planları hakkında aylardır spekülasyonlar yapılan Newey'nin Aston Martin'e gideceği doğrulandı.
Red Bull son zamanlarda geçen sezon ve 2024 başındaki performans avantajını kaybetti ve İspanya Grand Prix'sinden bu yana galibiyete ulaşamadı.
Hem Max Verstappen hem de Christian Horner, Newey'nin ayrılışının bu düşüş üzerinde rol oynadığını reddederken, bunun yerine takımın kaderini değiştirmek için ekibin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirttiler.
Newey, Red Bull'un performansındaki düşüş ile takımdan ayrılmasının arasında bir 'bağlantı' olduğu hakkında Autocar podcast'ine şunları söyledi: "Bunu duydum."
"Dürüst olmak gerekirse, Leyton House günlerime dayanan kişisel bir nedenden ötürü basını gerçekten okumuyorum ve bu konuda bir yorum yapamam."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Çünkü ben nisan ayından bu yana aracın geliştirilmesine katkıda bulunmuyorum. Takımın neden son zamanlarda daha az rekabetçi olduğu hakkında bir fikrim yok çünkü ilgilenen kişi ben değilim."
"Şu anda biraz garip bir yarı-zorunlu izin dönemindeyim, çünkü Formula 1 aracıyla en son nisan sonundaki Suzuka yarış hafta sonuna kadar ve bu hafta sonu da dahil olmak üzere ilgilendim."
"O zamandan beri Formula 1'den uzak kaldım ve RB17 pist aracına odaklandım."
"Mart ayının ilk gününe kadar RB17 üzerinde çalışmaya devam edeceğim ve mart ayının ikinci gününden itibaren de yerimi değiştireceğim."
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