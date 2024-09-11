Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Azerbaycan GP

Newey'den, Red Bull'un yaşadığı düşüşün kendisiyle 'bağlantılı' olduğu iddialarına yanıt

Adrian Newey, Red Bull'un performansındaki düşüşün kendisinin gelecek sezon takımdan ayrılacağını açıklamasıyla aynı zamana denk geldiği iddialarına yanıt verdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, speaks with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, speaks with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mart 2025'te Red Bull'dan ayrılmasının ardından planları hakkında aylardır spekülasyonlar yapılan Newey'nin Aston Martin'e gideceği doğrulandı.

Red Bull son zamanlarda geçen sezon ve 2024 başındaki performans avantajını kaybetti ve İspanya Grand Prix'sinden bu yana galibiyete ulaşamadı.

Hem Max Verstappen hem de Christian Horner, Newey'nin ayrılışının bu düşüş üzerinde rol oynadığını reddederken, bunun yerine takımın kaderini değiştirmek için ekibin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirttiler.

Newey, Red Bull'un performansındaki düşüş ile takımdan ayrılmasının arasında bir 'bağlantı' olduğu hakkında Autocar podcast'ine şunları söyledi: "Bunu duydum."

"Dürüst olmak gerekirse, Leyton House günlerime dayanan kişisel bir nedenden ötürü basını gerçekten okumuyorum ve bu konuda bir yorum yapamam."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Çünkü ben nisan ayından bu yana aracın geliştirilmesine katkıda bulunmuyorum. Takımın neden son zamanlarda daha az rekabetçi olduğu hakkında bir fikrim yok çünkü ilgilenen kişi ben değilim."

"Şu anda biraz garip bir yarı-zorunlu izin dönemindeyim, çünkü Formula 1 aracıyla en son nisan sonundaki Suzuka yarış hafta sonuna kadar ve bu hafta sonu da dahil olmak üzere ilgilendim."

"O zamandan beri Formula 1'den uzak kaldım ve RB17 pist aracına odaklandım."

"Mart ayının ilk gününe kadar RB17 üzerinde çalışmaya devam edeceğim ve mart ayının ikinci gününden itibaren de yerimi değiştireceğim."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Russell'dan Antonelli'ye destek: "Kimi, gelecek yıl beni çok zorlayacak"
Sonraki haber Mercedes, Bakü'de geri dönmeyi hedefliyor

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Hamilton, Newey ile çalışamayacağı için hayal kırıklığına uğramamış

Hamilton, Newey ile çalışamayacağı için hayal kırıklığına uğramamış

Formula 1
Azerbaycan GP
Hamilton, Newey ile çalışamayacağı için hayal kırıklığına uğramamış
Piastri, şampiyonada Norris'i desteklemeye hazır: "Takımdaki rolümden memnunum"

Piastri, şampiyonada Norris'i desteklemeye hazır: "Takımdaki rolümden memnunum"

Formula 1
Azerbaycan GP
Piastri, şampiyonada Norris'i desteklemeye hazır: "Takımdaki rolümden memnunum"
Hamilton, MotoGP takımı satın almak istiyor!

Hamilton, MotoGP takımı satın almak istiyor!

Formula 1
Hamilton, MotoGP takımı satın almak istiyor!

Son Haberler

Alonso: "2025'te şampiyonluk mücadelesinde olmayı umuyorum"

Alonso: "2025'te şampiyonluk mücadelesinde olmayı umuyorum"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Alonso: "2025'te şampiyonluk mücadelesinde olmayı umuyorum"
Hamilton, Newey ile çalışamayacağı için hayal kırıklığına uğramamış

Hamilton, Newey ile çalışamayacağı için hayal kırıklığına uğramamış

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Hamilton, Newey ile çalışamayacağı için hayal kırıklığına uğramamış
Sainz: "Ferrari'nin yarışları yönetme şekli, takımı şampiyonluk mücadelesinde tutuyor"

Sainz: "Ferrari'nin yarışları yönetme şekli, takımı şampiyonluk mücadelesinde tutuyor"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Sainz: "Ferrari'nin yarışları yönetme şekli, takımı şampiyonluk mücadelesinde tutuyor"
Verstappen: "Piastri ikinci pilot olmayı istemez"

Verstappen: "Piastri ikinci pilot olmayı istemez"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Verstappen: "Piastri ikinci pilot olmayı istemez"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye