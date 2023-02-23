Newey, Red Bull'un bu yıl "üç rakibi" olacağını düşünüyor
Sky Sports F1 yorumcusu David Croft, Adrian Newey'nin bu yıl kendilerine rakip olarak gördüğü üç takımı açıkladı.
Bu sabah Bahreyn'de üç günlük sezon öncesi testleri resmen başladı ve sabah bölümünde en hızlı isim Max Verstappen'di.
Elbette bu aşamada hangi takımın en iyisi olduğuna karar vermek çok zor çünkü testlerde elde edilen iyi sonuçların her zaman yarış performansını etkilemediğini gördük.
Ancak Sky Sports F1 yorumcusu David Croft, Adrian Newey'nin bu yıl üç farklı takımı kendisine rakip olarak gördüğünü açıkladı.
Açıklamada Croft, "Adrian bana 'Şu ana kadar gördüklerimizden memnunuz, diğerlerinin ne yaptığını henüz bilmiyoruz ama bu yüzden test yapıyoruz' dedi." ifadelerini kullandı.
Crofty daha sonra Newey'e potansiyel rakipleri sorduğunda "Ferrari, Mercedes ve belki Aston Martin" cevabını aldığını anlattı.
İngiliz ekip bu yıl araçta epey değişiklik yapmıştı.
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