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Newey, Red Bull'un 2023'te çok zorlanmasını bekliyormuş

Red Bull 2023 Formula 1 sezonunu domine ederek tarihin en baskın F1 takımı olmuş olabilir ancak takımın tasarım dehası Adrian Newey, ilginç bir şekilde 2023'te aslında zorlanmayı beklediklerini açığa çıkardı.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing

Red Bull RB19, 2023'te gerçekleştirilen 22 yarışta 21 zafer elde etti ve bunların 19'u Dünya Şampiyonu Max Verstappen tarafından kazanıldı.

Verstappen ayrıca üçüncü şampiyonluğuna giden yolda bir dizi rekor kırdı ve RB19 tüm zamanların en başarılı F1 aracı oldu.

Red Bull 2022 sezonunun sonuna doğru Ferrari'nin daha güçlü olacağını ve Mercedes'in onu yakalayacağını tahmin ediyordu ancak her ikisi de araç tasarımındaki sorunlar nedeniyle gerçekçi bir meydan okuma gerçekleştiremedi.

Formula For Success podcast'ine konuşan Newey, "Sezona girerken bu yılın gerçekten zorlu geçeceğini düşünüyorduk. Hiç kimse bunu beklemiyordu."

"Ama komik olan şu ki, işin içinde olduğunuzda, sadece işin içindesinizdir. İleriye bakıyorsunuz, gerçekten neler olacağını düşünmüyorsunuz." dedi.

RB19 yarış gününde etkileyici olsa da, takımın bir yarış hafta sonu boyunca üstesinden gelmesi gereken pek çok zorluk vardı.

Newey, Singapur'daki yarışın RB19'daki pek çok zayıflığı ortaya çıkarmasının ardından, mevcut paketlerinde hâlâ geliştirilecek çok şey olduğuna inanıyor.

Newey, "Hiçbir zaman tatmin olmadım. Harika bir sezon geçirdik, engelleri aştık, rekorlar kırdık... Gerçek şu ki, araçta geliştirilebileceğini düşündüğümüz şeyler var."

"Yani aslında bunu [başarıyı] düşünmüyorsunuz, 'Zayıf yönler neler? Bunu nasıl geliştirebiliriz?' diye düşünüyorsunuz."

"Singapur bu yüzden kazanamadığımız bir yarış oldu. Bu bizim için oldukça faydalıydı, çünkü dürüst olmam gerekirse bu yarışı tamamen berbat ettik ve araçtaki bazı zayıflıkları ortaya çıkardık."

"Bu yüzden gerçekten düşündüğünüz şey 'Bunu nasıl geliştirebilirim? Gelecek yıl için bunu nasıl ortadan kaldırabilirim?' Sadece ilerlemeyi düşünüyoruz." dedi.

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